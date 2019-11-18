台股盤前-美中貿易協議近達成 震盪整理後可望緩步向上

上周五 (15 日) 美國官員釋出，美中貿易協議已進入最後階段，美股四大指數同步刷歷史新高，昨日中方官媒也報導，雙方正進行第一階段協議的建設性討論，被市場解讀雙方即將達成貿易協議，台股上周五蘋概三王領漲，加上資金回流中小型股，指數重回 10500 點大關，今日可望隨著美中貿易戰明朗，持續往上挑戰，惟近期觀望氣氛濃，仍需提防獲利了結壓力。

白宮經濟顧問庫德洛指出，美中雙方談判正進入最後階段，並持續透過電話保持聯繫，取得相當好的進展，此談話激勵美股四大指數，上周五皆刷新歷史新高，道瓊指數更首度站上 28000 點。

記憶體產業大咖皆同聲看好 5G 將帶來市況復甦，群聯董事長潘建成指出，本季 NAND Flash 價格繼上季止跌後，本季漲價行情可期，且隨著 5G 基礎建設開始完備，推升市場對記憶體產品需求，有助價格持續反彈走揚。

此外，台積電 10 月營收站穩千億元大關，外資指出，台積電 7 奈米訂單超乎預期，第 4 季實際營運數字可能超越原先財測，且 7 奈米動能可望延續至明年第 2 季，將有助台積電淡季效應減低。

近期台股觀望氣氛濃，短線雖有修正壓力，但指數若能守穩月線整理，除有利大型權值股帶頭衝鋒，也有助績優中小型股在盤上表現，且美中貿易戰往正向發展，整體多方格局不變，震盪過後仍有高點可期，。