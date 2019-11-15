【日盛投顧】重回5日線之上

◆盤勢分析

1. 周五台股在 2330 台積電與 3008 大立光帶動下，晨間以平高盤開出後震盪走低，但盤中傳出美國與大陸接近達成第一階段貿易協定，加權指數再度緩步上揚，終場收在 11525.60 點，上漲 75.18 點，漲幅 0.66%。

2. 加權指數技術面與籌碼面

(1) 均線：指數收紅 K 棒，重新站回 5 日線之上

(2) 量能：成交量微縮 1307.88 億元，後續上漲宜量出。

(3) 技術指標：技術指標日 KD 黃金交叉，MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人 + 48.26 億元，外資 + 42.59 億元、投信 + 3.79 億元、自營 1.89 億元。

3.OTC 指數開高後震盪上揚，收盤上漲 0.68%，收長小紅 K 棒，表現仍相對加權疲弱。目前短線的支撐為季線 141.64 點，上方壓力下移到月線 144.23 點。

蘋概、季報佳個股來勁

1. 蘋概股：2330 台積電再傳華為力邀到中國設廠，市場利多解讀，股價站上 5 日高；2474 可成最壞情況已過，4Q19 毛利率將回升到逾 30%，股價震盪走高。

2. 鴻海集團：2317 鴻海短線漲多高檔震盪，集團 3682 亞太電、8011 台通、2314 台揚、2328 廣宇連續上漲，趨勢擴延至 6456GIS-KY、6414 樺漢。

3. 面板：3481 群創回台投資 701 億元，決定擺脫面板產能競賽，發展 AI 智能智造自動化，股價漲幅超過 3%，帶動 2409 友達周五盤中挑戰季線。

4. 季報優異：3037 欣興 3Q19 獲利年增 28.5%，創下近 8 年同期新高。6538 倉和 3Q19 營收與獲利同創上櫃來新高。2371 大同賣地進補、轉投資有成。季報優異個股，整體股價表現佳。

5. 操作建議：目前台股整理多日後首度拉升，預期指數將在 10 日線與月線區間震盪。個股操作若連續爆量，而上漲無力則建議可適度拔檔。5G、半導體、IC 設計、資產內需等族群長期趨勢佳，如拉回不破支撐，可酌量布局。