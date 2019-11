中信金榮獲《The Asset》「2019年度最佳CEO」等三大獎

國際知名財經媒體《The Asset》(財資)雜誌最新公布「The Asset ESG Corporate Awards 2019」,中信金 (2891-TW) 一舉榮獲「最佳 ESG 企業白金獎」(Excellence in Environmental, Social, and Governance-Platinum Award Winners)、「最佳社會責任專案獎」(Best Initiative in Social Responsibility),中信金總經理吳一揆更榮膺「2019 年度最佳 CEO」(Best Chief Executive Officer of the Year 2019)殊榮,顯示中國信託積極耕耘永續金融、環境保護、社會參與、公司治理等面向有成,躍升國際 ESG 企業領導標竿。

《The Asset》雜誌指出,吳一揆推展公司治理,展現卓越成果,落實「所有權」與「經營權」分離,重視企業永續經營理念,積極提升公司治理標準,協助中國信託金控成為臺灣第一家獨立董事過半的金控公司。

另一方面,吳一揆擔任中國信託金控「企業永續委員會」主任委員,以透明的公司治理方針、負責的環境態度、窩心的員工照顧、完善的產品服務與齊心的社會成長等策略,有效推動企業永續責任相關作為,促使中國信託金控接軌聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,簡稱 SDGs),榮膺「2019 年度最佳 CEO」大獎的肯定。

吳一揆於 2010 年升任中國信託金控總經理後,帶領團隊提升整體金控績效,對於企業社會責任及公司治理議題亦多所關心,獲得《FinanceAsia》、《Corporate Governance Asia》等國際知名財經媒體及公正單位頒發之 16 項個人大獎,成績斐然。

值得一提的是,中國信託金控推動企業永續發展成效卓越,八度獲得「最佳 ESG 企業白金獎」,本獎項為評選出於環境、社會與治理(Environmental、Social、Governance,簡稱 ESG)表現優異的上市公司,評分項目包含財務績效及 ESG 指標,並透過諮詢投資人、分析師及專業人士評選出獲獎企業。中國信託金控以「公司治理、環境永續、員工關懷、產品服務、社會參與」五大面向具體落實企業社會責任,顯示中國信託不僅業務表現持續穩健成長,推動企業永續發展亦績效卓著。

此外,中國信託文教基金會扎根偏鄉藝文教育,以 2017 年起推動的「LOVE & ARTS 夢想 + 圓夢工程」計畫,獲「最佳社會責任專案獎」肯定。此計畫透過半年以上的深度藝術教育課程,幫助臺灣偏鄉學子圓夢,近八成的孩子經由參加「夢想 + 圓夢工程」活動提升自我認同感、建立正面價值觀。

中國信託金控將企業社會責任視為公司核心價值,投身企業永續活動,榮獲海內外專業機構肯定,2014 年起連續五年入選摩根士丹利 ESG 領導者指數(Morgan Stanley Capital International ESG Leaders Indexes),2016 年起連續三年獲選為富時社會責任指數新興市場指數成分股(FTSE4Good Emerging Index),2017 年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices)「世界指數」成分股及持續入選「新興市場指數」成分股,亦自 2017 年起榮獲富比世(Forbes)評選全球 2000 大企業(Global 2000),2019 年 4 月則獲得第 15 屆《遠見雜誌》CSR 企業社會責任獎「年度大調查─金融保險業組」楷模獎。