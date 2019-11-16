香港局勢惡化、鴻海法說、群創回台投資 本周重要大事回顧

香港局勢再度升溫，抗爭延續 5 個多月，多所大學遭到破壞，我國金融業對香港曝險金額再度突破兆元，鴻海本周舉辦法說會，董座劉揚偉繳出首張成績單，未來看好 5G 發展，力拚 3-5 年內毛利率達 10%，另外，面板大廠群創斥逾 700 億元移回產線，台商回台下周拚破 7000 億元，台股本周下跌 53.94 點，跌幅 0.47%，收在 11525.6 點，周線收黑終止連 4 紅，以下是本周重要大事回顧：

香港情勢惡化 我金融業在港總曝險重返兆元大關

香港情勢再度惡化，示威抗爭已持續 5 個多月，香港多所大學校園更爆發激烈衝突事件，緊急宣布停課，金管會周五 (15 日) 公布，截至 9 月底，我國金融三業 (銀行、保險、證券) 對香港曝險金額達新台幣 1 兆 179.43 億元，不但再度重返兆元大關，且單月增加了 233.58 億元。

對於總曝險金額提高，金管會表示，台灣金融業在香港據點營運都不受影響，且目前資金移動也都正常，金管會會持續緊盯香港情勢。

中國國家主席習近平周四 (14 日) 也首次對香港情勢表態，他表示，香港正嚴重挑戰一國兩制底線，激進暴力犯罪行為已嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，而止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。

鴻海法說董座看好 5G 發展 拚 3-5 年內毛利率達 10%

鴻海周三 (13 日) 召開法說會，在蘋果 iPhone 熱銷帶動下，第 3 季毛利率回到 6%，營益率 2.41%，淨利率 2.21%，呈現三率三升，預期第 4 季整體營運仍可優於第 3 季，但去年基期較高，第 4 季及全年營運，仍會較去年衰退。

展望未來，鴻海董事長劉揚偉看好 5G 將帶動伺服器、網通、智慧手機等持續成長，力拚 3-5 年內毛利率可望達 10%，也將擴大投資台灣響應台商回台計畫，另外，宣布將斥資 100 億元，取得亞太電私募股 10 億股，參與 5G 頻譜競標，預計持股比重將從 19.7%，攀升至 40.7%。

群創斥逾 700 億元移回產線 台商回台拚下周破 7000 億元

投資台灣事務所周四 (14 日) 宣布，面板大廠群創將投資超過 701 億元移回產線，在苗栗竹科、南科擴大 AI 智能智造自動化、提升技術研發能量，瞄準自動化產線比重提高、移回整機產線、擴大 IPS 技術等 3 大方向，預期 5 年之內效益將逐步浮現。

群創為目前台商回台投資金額最大，截至目前為止，台商回台投資方案累計已吸引 153 家響應，總投資金額達 6971 億元，預估創造 5.6 萬個本國就業機會，經濟部長沈榮津則表示，美中貿易摩擦未有太大轉變，廠商回台投資仍是常態，但步調將轉趨穩定，後續還有 10-20 件投資案待審，下周可望突破 7000 億元，將積極協助台商回台。

華映員工集結總部抗議 大同：全力協助償還債務

大同集團子公司華映向法院聲請破產，華映工會指出，截至目前為止，至少 1900 位員工未拿到 8 月以來合計 3 個月薪資，周五 (15 日) 工會號召逾 650 名員工集結至大同總部靜坐抗議，呼籲大同公司應善盡企業責任、妥善處理，華映工會理事長理事長蘇國哲表示，華映欠薪金額約 2.9 億元，若公司再不發出欠薪，不排除發動大規模抗爭。

對於華映員工至總部抗議，大同發出聲明表示深感遺憾，並在法令允許範圍內持續全力協助，目前華映正處分資產中，強調會處分資產來償還債務。

大聯大收購文曄 3 成股權 文曄：事前並不知情

大聯大周二 (12 日) 召開董事會，通過以每股 45.8 元公開收購亞太通路商二哥文曄股權，預計最高收購文曄 1.77 億股，約占文曄股權 3 成，收購期間自 11 月 13 日上午 9 時起，至 12 月 12 日下午 3 時 30 分止，對此，文曄表示，先前並不知情，對此事暫不回應。

大聯大指出，預計透過此次投資，與文曄開啟良性對話的機會，目前並無打算進入文曄董事會，也無意圖影響文曄經營的計畫或想法。

國巨再啟跨國併購 收購基美拚年營收規模衝 900 億元

國巨周二 (12 日) 宣布將以 16.4 億美元 (約新台幣 500 億元)，併購美系被動元件廠基美 (KEMET)，國巨表示，併購後有助增加國巨產品組合、擴大歐美市場能見度、進入日本市場、強化車電及 5G 市場、並擴大 KEMET 亞洲規模等五個目標，併購後國巨營收規模將上看 900 億元。

國巨併購基美 (KEMET) 後，MLCC 的產量占全球來到 15%，可望甩開太陽誘電 (Taiyo Yuden)，坐上全球 MLCC 市占第 3 名市場地位，並可伺機向上挑戰三星電機。

9 月經常性薪資年增率失守 2% 創 28 個月來最低增速

行政院主計總處周一 (11 日) 公布 9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41845 元，年增 1.72%，不僅終結連續 6 個月年增高於 2% 的表現，更創下 28 個月以來最低增速，主計總處表示，主要原因是金融保險業等按月發放績效獎金減少所導致。

9 月全體受僱員工經常性薪資 (含本薪及固定津貼) 平均 41845 元，年增 1.72%；非經常性薪資 (含獎金、紅利及加班費等) 平均 7139 元，年增 2.53%；併計經常性及非經常性薪資後，總薪資平均 48984 元，年增 1.83%。

誠品敦南店明年 5/31 謝幕 24 小時書店將另覓落腳處

誠品生活周四 (14 日) 宣布，誠品敦南店將於明年 5 月 31 日謝幕，24 小時書店也將另覓新址，讓閱讀不打烊，不過，誠品生活還未對外公布下一個 24 小時書店落腳處。

誠品生活敦南店創立於 1989 年，是誠品最具指標性、也是全球首家 24 小時書店，但由於明年租約到期，敦南店將於 5 月底謝幕，對於下一個 24 小時書店落腳處，雖還未公布，但誠品生活董事長吳旻潔先前曾表示，誠品 24 小時書店將不會有斷點，新的書店也將可接替敦南誠品在誠品書店的定位。