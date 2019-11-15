香港情勢惡化 我金融業在港總曝險重返兆元大關

香港為了反送中引渡條款，激烈的示威抗爭已經持續 5 個多月，金管會今 (15) 日公布，截至 9 月底，我國金融三業－－銀行、保險、證券對香港曝險金額達新台幣 1 兆 179.43 億元，不但再度重返兆元大關，且單月增加了 233.58 億元；對於總曝險金額提高，金管會表示，台灣金融業在香港據點營運都不受影響，且目前資金移動也都正常，金管會會持續緊盯香港情勢。

香港反送中運動從 6 月上旬發起，至今仍在延燒，且衝突不斷擴大，引爆前所未見的失控鎮壓，反送中事件一再升溫，預估對香港經濟將造成一定程度衝擊，尤其，我國金融業 (銀行、保險、證券) 與香港往來密切，外界擔心我國金融在香港的曝險同步受到衝擊。

金管會自 5 月開始緊盯台灣金融業在香港的曝險狀況，據金管會統計， 5 月底曝險總額為 1 兆 228.6 億元， 6 月底再增至 1 兆 282 億元， 7 月底降至 9934.96 億元， 8 月小幅提高至 9945.85 億元，9 月再度重返兆元大關、達 1 兆 179.43 億元。

銀行業部分，台灣在香港的銀行共計有 19 家分行、 1 家子行、 3 家子公司與 2 家代表人辦事處。至 9 月底為止，台灣銀行業在香港曝險金額為 7310 億元，其中，授信總額為 5591 億元，投資總額為 1719 億元，都較 8 月底雙雙增加。

保險業部分，至 9 月底止，台灣整體保險業在香港曝險金額為 2121 億元，占整體保險業可運用資金的 0.81 %，曝險額也較 8 月底增加 29 億元。

至於證券業（包括事業投資、有價證券投資等），至 9 月底止，台灣證券期貨業在香港曝險金額為 748.43 億元，較 8 月的 718.85 億元，也增加 29.58 億元。

對於香港情勢持續惡化，是否動搖其亞太金融中心地位，金管會強調，就最新回報情況，我國金融業在香港據點的營運，目前並沒有受到影響，資金移動也都正常，有時業務本就會略為波動，因此需要再觀察，如果有任何影響，金管會也都要求必須即時通報，並持續關注相關曝險變化。