一間外資終於確認：Fed本次購債舉措形同QE

聯準會 (FED) 此前於 2019 年 10 月已宣布預計每月購債 600 億美元持續至 2020 年 6 月，雖然 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 表示這次的擴表計畫並非 QE，但投資銀行美銀 (Bank of America) 認為，Fed 目前擴表的效果形同 QE。

美銀分析師 Ralph Axel 在一份最新研報表示，Fed 的貨幣政策已非過去關注維持通膨與失業率，反而逐漸轉為維持銀行與市場的流動性，Ralph Axel 認為，Fed 過度關注市場的政策態度，可能在未來造成連鎖效應，使得美股若發生大幅修正時，可能加大修正之幅度。

Fed 於 10 月表示，Fed 為緩解回購市場 (Repo market) 的流動性壓力，決議每月將購債 600 億美元，藉此向市場釋放流動性、壓抑回購市場利率失控攀升之可能，預計至 2020 年 6 月將累計 5000 億美元的購債額。

美銀對此指出，一般銀行業多透過回購市場取得流動性之後，再將資金投入高質量且流動性佳之資產 (HQLA) ，如長期債券、抵押貸款債券 (MBS)、或是將資金用於債券或抵押貸款證券市場做信用貸款之投放。

而為何回購市場如此重要，Fed 不惜擴表維持流動性？

據美銀資料顯示，事實上美國銀行業近年來對於回購市場的依賴程度已大幅加深，與 2017 年年底相比，美國銀行業透過回購市場的借貸量已增長將近 50%。

(圖: Zero Hedge)

美銀對此表示，儘管 Fed 否認此次計畫是 QE 量化寬鬆，然而這樣的機制形同 QE，倘若如今回購市場失去功能，影響所及將甚鉅，因當前美國銀行業手中持有之美債與房地產抵押貸款證券 (MBS) 之規模已比 2008 年要高出 2 倍有餘。

對此美銀也提出隱憂，目前 Fed 已進入貨幣政策的未知領域，且這樣的連鎖關係，使得美國銀行業在回購市場的購買意願與態度，將能輕易影響金融系統，從而迫使聯準會做出反應。

此外，美銀也強調，Fed 新的貨幣政策方向傾向更為關注回購市場流動性，如此將可能使得美國銀行業的資金循環更加脆弱，進而增加系統性風險，而若流動性風險過度，導致回購市場抵押品出現需要「價值重新評估」之時，將可能導致使利率市場出現更劇烈變動。