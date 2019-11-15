阿里巴巴香港掛牌啟動 發行5億新股 、20日確定國際發行價

週五 (15 日)，阿里巴巴宣布即日啟動香港 IPO，以每股不超過 188 港元之發行價格，涵蓋香港與海外共發行 5 億股普通股，並將於本月 20 日確定國際發行價。

上市公開說明書顯示，於香港公開發售股份數目為 1250 萬股，全球公開發售股份數目則為 4.875 億股，目前預計國際發行價可能高於香港散戶部分最高發行價，實際發行價將於 11 月 20 日正式確定。

阿里巴巴表示，於香港掛牌後，ADR 仍將繼續在紐約交易所上市交易，每一單位 ADR 代表八股普通股，本次香港 IPO 完成後，該集團的香港股票與紐交所上市的 ADR 將可完全轉換。

上述文件亦指出，阿里巴巴將以「同股不同權」公司形式於香港掛牌，意即公司的表決權並非完全以每股等權進行分配，只有少數特殊股東 (一般為創辦人或戰略夥伴) 以持有較少股份，卻可以獲得大於其股份的表決權。不過，在分攤企業獲利時，則是每股等權。

阿里巴巴集團執行長張勇表示，2014 年首次上市時，該公司很遺憾的錯過香港。香港作為全球重要金融中心，過去幾年已出現許多令人鼓舞的重大改革，希望藉由本次掛牌，阿里巴巴能積極參與香港的未來建設。

今年 9 月阿里巴巴 20 週年之際，阿里巴巴宣布未來五年戰略為服務全球消費者，目標包含超過 10 億中國消費者，以及突破人民幣 10 兆的消費規模。