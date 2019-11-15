阿里巴巴巨無霸IPO啟動 將挑戰騰訊香港最大上市公司寶座

阿里巴巴香港 IPO 面向散戶部分之股票發行週五 (15 日) 定價，在持續了數月的抗議活動引發香港衰退陣痛之際，力求吸引香港的散戶投資者。

阿里巴巴目前為中國最大的電商集團，而阿里巴巴在香港的 IPO 規劃將發行 5 億股股票，其中面向散戶發行的 1250 萬股定價不超過每股 188 港元，在中國文化中這是一個吉利數字，將成為香港首次發行價最高的股票。

阿里巴巴每股 188 港幣發行價，將成為香港首次發行價最高之股票 圖片：Bloomberg

阿里巴巴指出，其餘部分的定價可能將高過這個上限，暗示阿里巴巴計畫募集至少 120 億美元資金，這有望成為今年全球規模最大的 IPO 之一，國際部分的發行價將在 11 月 20 日或之前確定。

本次阿里巴巴在香港之 IPO，可能是 2010 年以來香港規模最大的股票發行交易，甚至如果 IPO 順利，阿里巴巴市值也可能挑戰恆生指數市值第一的騰訊 (0700-HK)。

阿里巴巴表示，在香港上市將使整個亞洲的更多阿里巴巴數位經濟用戶和利益攸關方，能夠投資並參與阿里巴巴的成長。阿里巴巴董事局主席張勇在致投資者的信中表示：「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。」

市場分析，事實上馬雲也一直希望阿里巴巴能在香港上市，因為這樣做既能博得北京政府歡心，又能對沖貿易戰風險，且在香港上市還能夠為阿里巴巴在外賣和旅遊業務方面，與美團點評展開成本高昂的補貼戰提供資金，並吸引投資者從美團和騰訊轉向阿里巴巴。

阿里巴巴企業融資部負責人 Michael Yao 本週在與投資者的電話會議上稱，阿里巴巴考慮在香港上市已有很長時間，Michael Yao 補充說道，阿里巴巴的 IPO 交易規模並沒有因為抗議活動而改變。

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