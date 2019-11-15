美司法部長：基於國安考量 華為、中興不可信任

美國司法部長巴爾 (William Barr) 於週三 (13 日) 致函聯邦通信委員會 (Federal Communications Commission) 主席 Ajit Pai，表示基於國安威脅疑慮，中國科技巨擎華為與中興 (000063-SZ) 不可被信任，該信件於週四 (14 日) 才遭到批露。

FCC 在日前曾提案，禁止美國區域、鄉村電信業者，使用政府 85 億美元之普及服務基金 (Universal Service Fund) 來購買華為、中興之設備及服務，而巴爾在致 FCC 信函內容中，亦表示支持此提案。

巴爾至 FCC 主席信函 (圖：Ajit Pai 推特)

巴爾認為，這兩家中國企業於 5G 設備市場中佔據的角色，將對於國家安全造成威脅，他表示：「我們的國防安全，不僅取決於本國自身的網路安全，亦仰賴同盟國的網路安全。」

巴爾亦於信函中，提及華為所受指控之各種罪行，包括涉嫌違反針對伊朗之制裁、以及涉嫌竊取美國手機電信商 T-Mobile 之技術。另外，他同時亦指出中興違反美國相關貿易制裁規定，向伊朗出口商品之罪行。

美國情報局於長久以來，不斷指控華為、中興和中國共產黨之關係過於密切，且認為中國政府有利用華為從事間諜行為之嫌疑，因此，若美國使用這兩家企業所提供的科技基礎設備，將對網路安全造成威脅。

除此之外，美國政府亦對使用華為設備之歐洲國家施加壓力，禁止各國電信業者使用華為提供之設備。但包括英國等歐洲國家在內，目前並未受到該禁令之影響而停止向華為採購。

FCC 將會於 11 月 22 日進行表決，決議是否將強制要求美國電信業者禁止使用華為、中興之設備及服務。

巴爾致 FCC 信函於週四 (14 日) 對外公開，此消息發佈後，中興股價於週五 (15 日) 早盤下跌 2.87%，跌至 31.83 人民幣。