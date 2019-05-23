德宏轉型元年啟動 華人首創複合材料LPG瓶獲認證將出貨

德宏工業 (5475-TW) 積極轉型，今 (23) 日正式收到台灣財團法人危險物品安全基金會核發的複合材料液化石油氣容器型式認可證書，德宏開發的華人首家複合材料液化石油氣瓶也將在近日出貨台灣、澎湖、馬祖。

德宏歷經 4 年的籌備、研發跨入全球華人首家複合材料液化石油氣 (LPG) 瓶研發生產，繼今年 1 月取得歐盟運輸協會 (TPED) 專為瓦斯壓力容器認證規範德國萊茵 TüV 認證，今天再收到台灣安全基金會核發的複合材料 LPG 容器型式認可證書，可在國內正式銷售，16 公斤規格每支的牌價約 3000 元，但問市初期將以 1800 元優惠價格服務國內客戶。

德宏表示，近日除將正式出貨台灣、澎湖、馬祖，初估 1 條月產能约 1 萬支的生產線可望在半年內滿載，在先前獲得德國萊茵 TüV 認證後，也已有海內外多組廠商尋求合作 LPG 瓶銷售，甚至擴及其地應用領域的汽車、無人機等氫氣、壓縮天然氣 (CNG) 容器的開發。

德宏指出，台灣市面已見來自挪威進口的 10 公斤規格複合材料 LPG 瓶，這家公司產品進入商品化已有 18 年，上市自今未曾發生事故，但其台灣售價遠高於德宏產品。

目前台灣國內流通的傳統 LPG 鋼瓶約 1200 萬支，使用超過 30 年必須強制淘汰，且每年須檢測數量約 250 萬支，其中經定期檢測因鏽蝕等問題不合格須予以汰除的傳統鋼瓶為數可觀，再者消費者因經濟能力改善，更換新型產品有助於提升安全與生活品質的意識下，潛在全台市場估計每年約汰換 50 萬支，潛在產值逾 10 億元待開發，德宏將因 LPG 瓶產品投入市場、開拓複合材料容器新應用產品後，對營運助益可期。

德宏強調，國內傳統 LPG 鋼瓶存在沉重、易鏽蝕、無法觀察存量等缺點，常因鏽蝕等問題造成漏氣，火災一旦爆炸更危及用戶及消防救災人員的生命及財產安全，但複合材料 LPG 高壓氣瓶不僅可彌補這些缺點。