新北就博會起薪上看45K VR求職體驗成亮點

新北市政府明 (16) 日將舉行今年最後一場大型徵才，現場邀請包括台玻 (1802-TW)、敬鵬 (2355-TW)、廣運 (6125-TW) 及王品 (2727-TW) 等上市櫃公司，提供逾 3000 個工作機會，其中科技製造業起薪上看 45K，此外，還結合了 VR 求職體驗及 AR 虛擬面試等新科技，成本場就業博覽會最大亮點。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為協助媒合企業與求職者，今年已辦理逾 350 場徵才活動，明日徵才共邀請 70 家廠商參與，其中不乏知名上市上櫃公司，提供超過 3000 個工作機會。

本次就博會旅宿餐飲業占總職缺數 37%、電子科技製造業約 3 成、批發零售業為 15%、一般服務業及其他產業則占 18%。

待遇方面，科技製造業如廣運機械薪資約 41K 至 45K，桓達科技起薪為 40K，台玻工業助工師及化工人員起薪約 38K；餐飲業如王品集團見習襄理薪資為 29K 至 33K。

陳瑞嘉表示，本場就博會最大亮點就是結合「VR 科技虛擬實境求職體驗」及「AR 虛擬面試系統」，藉由體驗定點 360 度企業環景，讓民眾更能了解不同企業工作環境及職務；透過 AR 虛擬面試系統仿造企業面試虛擬情境，將有助於提升面試前準備。