台股盤後－權值、中小型股衝鋒 重回11500點 周線仍終止連4紅

美中談判傳進入最終階段，激勵亞股重拾漲勢，台股今 (15) 日在權值三王領軍、中小型股表現下，終場台股指數上漲 75.18 點，收在 11525.6 點，重回 11500 點大關，成交量 1302 億元，惟周線仍收黑，終止連 4 紅。

觀察權值股今日表現，權值三王今力守盤上，帶動大盤重回 11500 點，台積電站回 5、10 日均線，漲逾 1%，鴻海站回 90 元大關，大立光同樣力守盤上，力撐 4500 元。

盤面上強勢指標，世芯 - KY 第 3 季財報亮眼，第 4 季營運可望續強，今亮燈攻上漲停，續創歷史新高，帶動 IC 設計族群表現強勁，原相漲逾 9%，鈺太、信驊、昂寶 - KY、聯發科、瑞昱皆在盤上。

PCB 族群中，金像電漲逾半根停板，柏承、泰鼎 - KY、定穎、瀚宇博、南電、欣興同樣表現不俗，另一方面，面板大廠群創通過台商回台計畫，將加碼投資台灣 701 億元，今股價漲逾 3%，也帶動友達、彩晶力守盤上。

盤面上以水泥、造紙、電機機械等族群表現最為強勁，鋼鐵、玻璃陶瓷等類股則在盤下震盪整理。

法人表示，美中貿易協商續往正向發展，惟國際情勢如香港等地仍充滿不確定性，但國際資金政策持續寬鬆，有助資金行情延續，指數短線將在區間震盪整理，而資金續往具基本面題材的中小型股，建議投資人可留意相關個股表現。