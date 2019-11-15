華映員工集結大同總部抗議 籲公司妥善處理欠薪問題

大同 (2371-TW) 集團子公司華映向法院聲請破產，華映工會指出，截至目前為止，至少 1900 位員工未拿到 8 月以來合計 3 個月薪資，今 (15) 日工會更號召逾 650 名員工集結至大同總部靜坐抗議，呼籲大同公司應善盡企業責任、妥善處理。

華映工會理事長理事長蘇國哲表示，華映爆發財務危機向法院申請破產，全體近 3600 位同仁無辜受害、遭大量解雇面臨失業，目前有近 1900 位員工遭欠薪達 3 個月，合計金額約 2.9 億元現金，若公司再不發出欠薪，不排除發動大規模抗爭。

蘇國哲指出，大同集團持股華映約 40% 股權，且董監事皆由大同集團派任，因此大同管理高層責無旁貸，呼籲大同應妥善處理華映問題。

蘇國哲進一步表示，大同集團擁有龐大土地資產，今年第 3 季旗下尚志每股配發現金股利 590.84 元，因此相信大同集團是有實力自籌資金兌現承諾，並善盡企業責任，呼籲華映問題不應由政府進行墊償代付，且讓全民買單。

工會今也代表所有員工向大同董事長林郭文豔呼籲，盼兌現先前給予的承諾，相信唯有誠信，才能讓大同集團成為永續企業，對華映員工而言，只希望得到應得的薪資及資遣費，讓事情圓滿落幕。

華映去年爆發財務危機，股票因淨值轉負在今年 5 月下市，9 月 18 日也正式向法院聲請宣告破產，10 月 1 日向主管機關提出大量解僱計畫，而勞資雙方也在 10 月 23 日經勞動部及桃園市政府協調，達成勞資協議，根據法定規定匯入資遣費為 12 月 30 日，華映近期也擬召開股臨會，討論處分楊梅廠及龍潭廠，將資金優先償還積欠員工工資。