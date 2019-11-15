101商場前三季業績超標 估Q4更好

在實體百貨成長不易和陸客來台明顯縮減之際，台北 101 逆勢成長，101 商場事業處營運長朱麗文今 (15) 日指出，今年周年慶檔期表現很好，業績超標，就前三季來看，入館人潮年增幅高達 10%、會員業績和交易比數也都呈現雙位數成長，隨著耶誕購物節和跨年活動陸續登場，預計第四季會更好。

朱麗文指出，由於周慶期間與去年不同，以平均每日業績來看，較去年同期成長 10%，主要是因高端客群購買精品和珠寶不手軟，並不受景氣衝擊。

另一方面，由於今年 101 主要行銷策略是全館可跨品牌刷聯名卡獲 2% 的高回饋，有效拉高客單價，並帶動會員消費成長超過 10%、交易比數成長也超過 10%，前三季入館人潮年增約百萬人，而提袋率也達 50%，在百貨商場中，表現可說是超級前段班。

朱麗文說，儘管陸客來台限縮，不過國人來客大幅成長，再加上日韓以及東南亞等地旅客持續增加，陸客減少對 101 影響有限，101 去年入館人次共約 1400 萬人，今年前三季已成長 10%，也就是增加約百萬人次。

而 101 購物中心看準耶誕購物商機，周年慶後，宣布再度祭出高回饋折扣季活動，每筆消費最高回饋可達 10%，全力衝刺第四季業績，預計將再推升新一波精品銷售熱潮。

展望明年，朱麗文表示，與各櫃位合約到期前較無調整的計畫，明年主要是優化公共區域空間。