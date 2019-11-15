外資四理由看好樺漢 點名為工業電腦首選 目標價最高295元

美系外資出具報告，看好樺漢 (6414-TW) 在鴻海集團工業互聯網 (IIoT) 發展計劃中具獨特地位、可使用鴻海集團資源、旗下 S&T/Kontron 展望佳、成長潛力具吸引力等四大因素，預期是工業電腦產業首選，維持增加持有評等，目標價則上調 9% 至 295 元。

美系外資指出，樺漢先前因併購產生無形資產攤銷，發行可轉債、增資等稀釋每股純益等，影響獲利，導致過去 18 個月股價表現不佳，不過，美系外資看好，樺漢獲利衰退的情況即將結束。

美系外資認為，鴻海集團正在進行智能製造轉型，隨著將業務模式從精密製造 (OEM) 過渡到智能製造，工業富聯 (FII) 將定位在工業互聯網的雲端、樺漢則專注在邊緣運算，具獨特地位。

美系外資指出，樺漢旗下的 S&T/Kontron 在物聯網需求、智能電表以及嵌入式產品需求成長、美國跟亞洲市場持續擴大版圖、以及可能發動併購等因素帶動下，2023 年營收將翻倍成長，年複合成長率達 15%。

此外，樺漢也可透過鴻海集團採購資源及生產能力降低成本、加上產品組合改善、規模經濟提升、有助提升 S&T/Kontron 及自身獲利。

美系外資認為，隨著 IIoT 開發需求成長，樺漢的營收成長將優於預期，獲利率也將成長，加上明後年海外產能轉移也將推動設備需求，將樺漢列為工業電腦產業首選，維持增加持有評等，目標價由 270 上調 9% 至 295 元。