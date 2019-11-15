中國外交部力挺稀土產業 陸股稀土概念股週五大漲

中國外交部發言人耿爽週四 (14 日) 澄清中國在稀土產業的態度後，週五 A 股多檔「稀土概念股」在開盤後就衝高，成為盤面上追逐的熱點，在上證指數全日下跌 0.6% 之下，成為少數領漲類股。

在中國股民熱愛追逐的稀土概念股中，德宏股份漲停，金力永磁、五礦稀土分別收漲 4.8%、4%。儘管過去德宏股份、金力永磁均曾發布公告，稱公司並不直接擁有稀土礦山，但並未影響散戶對其仍為「稀土概念」的看法。

在中美仍努力敲定「第一階段」貿易協議之際，中國將 2019 年度稀土產量配額上調 10%，引發聯想。外交部發言人耿爽週四在例行記者會被問及，比利時將舉辦稀土會議時，他回應稱，中國願以己方資源及產品滿足各國發展需要。

耿爽表示，中國是全球稀土的第一儲量大國，也是第一生產大國，在全球稀土產業鏈中佔有重要位置，中國一直秉持開放、協同、共享的方針，推動國內稀土產業的發展，願以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要，為促進中國經濟和世界經濟的發展發揮積極作用。

此外，中國工信部也在日前發布《關於促進製造業產品和服務質量提升的實施意見》，《意見》提出，加快稀土功能材料創新中心和行業測試評價中心建設，支持開發稀土綠色開采和冶煉分離技術，加快稀土新材料及高端應用產業發展。

相關資料顯示，2019 年度中國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為 13.2 萬噸和 12.7 萬噸，分別高於 2018 年的 12 萬噸和 11.5 萬噸，被指是「有史以來的最高配額」。

之前以美國首為的各國擔心，基於中國掌控幾乎全球全數的稀土生產，在美中貿易戰中，中國可能發動「稀土戰」，以迫使美國讓步。