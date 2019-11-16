〈鉅亨看世界〉神祕的珊瑚殺手

一種神祕的疾病正在海底爆發，它所影響的是珊瑚，加勒比海地區中美洲珊瑚礁的紅、黃和紫色珊瑚，均因此轉為白色，隨後鈣化死亡。研究人員正加快研究進度，希望能加深了解，以對抗這個神祕的珊瑚殺手。

在短短 1 年多的時間裡，墨西哥加勒比海地區的珊瑚損失了 30% 以上，這種鮮為人知的疾病稱為「石珊瑚組織損失症 (stony coral tissue loss disease, SCTLD)」，它會完全破壞石珊瑚的軟組織，使其在感染後數週或數月內鈣化並死亡。

最早於 2014 年見於佛州

目前所能找到的資料顯示，此一疾病最早於 2014 年首次出現在佛羅里達州沿海。到 2019 年，它已沿著佛羅里達礁群島傳播，並出現在加勒比海其他地區。

William Precht 及其工作小組，在 2014 年監測邁阿密港時，發現此一現象，並於 2016 年發表論文。確切的病因仍不清楚，珊瑚最易遭受感染，症狀和疾病的進展速度因物種而有不同。

感染情況依物種不同而異 (圖: AFP)

珊瑚病生態學家 Greta Aeby 表示，一些人員習慣稱此一病症為「白色瘟疫 (white-plague disease)」，根據一些抗生素試驗，它可能是由細菌病原體引起的。

她表示，當珊瑚生病時，動物的活體死亡並脫落，僅留下白色的裸露骨架，基本上就是「珊瑚的骨骼」。不幸的是，這種疾病可以迅速殺死珊瑚。

她研究了全世界的珊瑚病，並表示從未見過如此廣泛感染的疾病，它會使珊瑚物種局部滅絕，但是有些物種似乎根本沒有受到影響。

威脅加勒比海珊瑚生態

這個神祕疾病仍在蔓延，專家警告，這種疾病可能造成大部分中美洲珊瑚礁 (Mesoamerican Reef) 死亡。這處龐大的弧狀珊瑚礁群範圍廣達超過 1000 公里，為墨西哥、貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯等國家共有。

中美洲珊瑚礁是僅次於澳洲大堡礁的世界第 2 大珊瑚礁，本地賴以為生的觀光業，可能因此一疾病而遭到打擊。科學家說，事實上旅遊業太發達，非常有可能讓狀況惡化。

SCTLD 自 2014 年感染美國佛羅里達州外海，到去年 7 月首度在墨西哥加勒比海地區發現，靠近珊瑚礁群北端。環保組織 Healthy Reefs for Healthy People 表示，後來 SCTLD 向南擴散 400 公里，帶來的損失遠勝過去 40 年。

這一組織駐墨西哥的協調員 Melina Soto 指出，這種疾病只需數週，就能殺死需要數十年才能生長的珊瑚組織。如果任這一疾病擴散，這裡的生態系恐怕會在 5-10 年內崩潰。

科學家們說，SCTLD 比珊瑚褪色更為危險，後者是另一種破壞性的狀況，已經影響了包括大堡礁在內，世界各地的珊瑚礁。這很大程度是環境變暖所造成的，但只要環境能及時恢復，就有機會從白化中回復。

特殊疾病威脅珊瑚生態 (圖: AFP)

然而，SCTLD 卻是致命的。

地區觀光業也受威脅

對於未經訓練的人來說，僅僅潛水觀察，可能看不出異常，但對專家來說，這種影響太明顯了。

海洋生物學研究中心 CRIP Puerto Morelos 的科學家 Claudia Padilla 表示，這一地區 40 種珊瑚中，有 25 種受到了影響，其中有 3 種瀕臨滅絕。

科學家爭相想了解導致 SCTLD 的原因。

一個主要的「嫌犯」，是由污水和最近分解的海藻海藻引起的水質破壞，另一個可能的因素是遊客防曬霜中的化學物質，當局現在已經禁止使用。

對政府官員來說，搶救珊瑚也是重中之重的工作，因此他們在本月份暫時關閉了珊瑚礁 3 個地點的旅遊，即 Palancar、Colombia 及 El Cielo，這些地區每年可吸引數千名遊客。

但這麼做也非長久之計，這使得政府官員、旅遊業和居民，希望能找到最佳平衡點：既不能消滅珊瑚礁，也不能消滅經濟的觀光業，也讓情況不再惡化。