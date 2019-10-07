〈聲寶攻餐飲〉活化土地資產+本業成長 今年每股純益上看2元

家電廠聲寶 (1604-TW) 搶攻餐飲商機，也積極活化土地資產，今年出售台中潭子土地，已在第 2 季認列處分利益 3.6 億元，每股純益貢獻 0.9 元，另外新北市土城廠區最快今年底動工，加上今年全年本業營收力拼較去年小幅成長，法人表示，聲寶今年每股純益可望上看 2 元。

本業方面，發言人江全田表示，至今年第 3 季止，仍以冷氣、空調為營運主要動能，占整體營收 20-22%，另外第 4 季新品將上市，加上明年春節提前，有助營運發展；法人表示，下半年第 2 波買氣將落在 12 月，攸關全年營收成長力道，今年仍力拼較去年小幅增加。

資產開發方面，江全天指出，今年第 2 季已認列台中潭子倉庫廠房 3.6 億元收益，南科生產物流基地、逾 7000 坪廠房，預計明年取得使用執照，下半年開始陸續把產線移至南科廠，以洗衣機、電視的產線優先，最後才遷移冰箱產線。

另外，新北市土城 4000 坪廠區，今年 5 月已通過新北市府核可土地變更為居住用地，董事長陳盛沺表示，將規劃成「三代同鄰」住宅社區，目標要成土城區指標性建案，預計今年底、明年初完工，目標 2021 年開始銷售。

法人表示，土城社區住宅合計 1.5 萬坪，若以每坪 40 萬元來計算，若全數銷售完畢，預期可挹注 60 億元業績。