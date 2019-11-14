美中貿易傷經濟 安本：未來5年全球陷三低停滯期

美中貿易談判懸而未決，恐讓全球明年經濟成長停滯不前，安本標準投資管理資深全球經濟學家 James McCann 表示，未來 5 年全球經濟恐呈現停滯狀態，呈現低成長、低通膨與低利率的三低狀態。

安本投信今 (14) 日發表明年經濟展望論壇，展望 2020 年，面對政策與政治形勢不明朗的環境，預期工業、貿易與投資活動將持續承壓，預估明、後年全球 GDP 將下修至 3.1%，遠低於金融危機後的平均值。

James McCann 表示，全球央行為了刺激經濟成長，相繼實施量化寬鬆政策，預估美國聯準會明年上半年還會繼續降息，另外包括歐洲、澳洲、加拿大等也將陸續實施量化寬鬆，預期明年還會看到更多財政刺激政策。

在投資策略部分，James McCann 指出，明年傳統資產的投資報酬率可能不如以往，尤其大量政府公債的殖利率呈現負值，全球企業獲利成長空間有限，股票報酬將低於長期平均水平，因此將投資組合從股票轉向政府公債及投資等級債的傳統配置策略恐不合時宜。

James McCann 建議，投資者應擺脫傳統股債配置的框架，其中包括新興市場和美國與日本股票仍具吸引力，但其他經風險調整的預期回報將來自一些普及程度較低的資產類別。

舉例來說，新興市場當地貨幣主權債，長期前景亮麗。除此之外，我們也建議增持美國抗通膨債券（TIPS），澳洲債券及日圓，有助在市場波動升溫之際分散風險。