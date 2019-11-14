日本Yahoo證實將與Line合併 股價飆漲16%

日本最大搜尋引擎及入口網站 Yahoo! Japan 週四 (14 日) 證實將與 LINE 合併，傳出協商已進入最終階段，激勵日本 Yahoo 週四股價飆漲 16%。

日本 Yahoo 股價 (圖片: GOOGLE)

上個月更名為 Z Holdings 的日本 Yahoo 週四表示正在與 Line 進行合併討論，但尚未做出任何決定。擁有 Z Holdings 近一半股份的軟銀也證實了這項合併案。

據傳擁有日本 Yahoo 營運權的 Z Holdings 聲稱， 與 LINE 合併的溝通已進入最後階段，溝通是由擁有 40% Z Holdings 股權的日本軟銀，與擁有 LINE 70% 股權的南韓母公司 NAVER 進行協商。

據了解，軟銀集團正透過旗下子公司約 5000 萬用戶的日本 Yahoo，將市值 270 億美元的 LINE 納入旗下，若合併案成功，軟銀可望從 LINE 的南韓母公司 NAVER 取得股權並納為子公司。

消息人士指出，軟銀與 NAVER 有望在本月底達成合併案的基本協議，屆時軟銀和 Line 的母公司 Naver 將共組合資企業，軟銀將取得 Z Holdings 的股權，而 Z Holdings 將擁有 LINE 和日本 Yahoo 營運權。

目前日本零售商逐漸傾向使用電子支付，據傳軟銀有意將 LINE 和日本 Yahoo 合併，成為跨金融、零售和其他線上服務的電商巨頭，打造「日本版阿里巴巴」。

報導指出，軟銀更投入資金至日本 Yahoo 在 2018 年推出的支付平臺 PayPay，日本 Yahoo 不久前以 37 億美元收購了日本時尚電商平台 ZOZO，後者是亞馬遜在日本最大的競爭對手，擁有 800 萬名線上會員。