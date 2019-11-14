福斯汽車在美國擴建電動車工廠 預期2022年開始量產

德國汽車製造商福斯汽車 (Volkswagen) 在週三 (13 日) 表示，將在美國田納西州擴建電動車組裝廠，作為一項耗資 8 億美元的擴建項目的一部份，預期可為當地帶來 1000 個新的就業機會。這座大型設施也已被福斯指定為未來電動車的北美生產基地。

據悉，位在田納西州查塔努加市的電動車工廠佔地 56.4 萬平方英尺，將生產純電動車或混合動力車。兩項產品預期將在同一條生產線上進行製造與安排，同時將額外增 19.8 萬平方英尺作為電池組工廠。

福斯汽車美國集團總裁兼執行長 Scott Keogh 在一份聲明中表示：「對於公司而言，這是一個重要時刻。 擴大美國當地的生產，將為我們在美國持續增長奠定基礎。電動車是未來，而福斯汽車將為人們建造這樣的汽車。」

福斯汽車在查塔努加市的擴建項目是更大型計劃的一部分，該公司計劃在 2023 年之前向全球投入近 500 億美元用於電動車的開發和生產。

位在在查塔努加市的電動車廠預期在 2022 年開始進行電動車的生產，該工廠生產的首款車型將是電動車 ID Crozz。福斯的電動 SUV 則預期在明年啟動生產，計畫先在德國組裝，然後出口至美國。不過等到美國工廠竣工後，電動 SUV 車型也將轉移到北美進行生產並在當地進行銷售。其他未來可能在美國當地量產的車型也包括電動房車 ID Vizzion、電動休旅 ID ROOMZZ、以沙灘越野 ID Buggy。