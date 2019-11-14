〈財報〉WeWork第三季度虧損擴增至12.5億美元

據外電報導，美國共享辦公室服務龍頭 WeWork 稱其上季淨虧損達 12.5 億美元，係因急於擴張辦公室規模所致，雖然上季營收倍增至 9.34 億美元，但淨虧損擴增了 1.5 倍

據傳該 WeWork 目前正在削減非核心業務，以專注於實踐長期業務，好追上急速快速增長的公司規模，上季新增辦公桌數達破紀錄的 11.5 萬張，拉垮整體租用率至 79%。

財報關鍵數據：

營收報 9.34 億美元，去年同期為 4.82 億美元

淨損達 12.5 億美元，去年同期為 4.97 億美元，年增 150% 以上。

辦公桌數量增至 71.9 萬張，去年同期為 35.4 萬張

淨收入報 8.08 億美元，年增 78%

WeWork 去年同期淨虧損為 4.97 億美元，該公司自第三季度以來，新開設了 97 間辦公場所，創下單季最高擴增紀錄，截至 9 月底，WeWork 共享辦公室的數量從前一季的 528 個，擴增至 625 個。

據房地產公司 CBRE 的統計，WeWork 在美國共享辦公室市場的出租面積佔比約 69%。

WeWork 營運母公司 We Company 創辦人兼公司執行長的紐曼 Adam Neumann，在日前因 IPO 計畫失利而下台。為尋找可讓公司穩定下來的新任執行長，該公司也持續不斷的物色適合人選。

另外，在 WeWork 於 2019 年 9 月底撤回 IPO 計畫後，資金陷入嚴重問題的 WeWork 也接受了來自軟銀集團 50 億美元的金援。

軟銀目前擁有 WeWork 公司 80% 的股權，公司業會員人數穩步增長至 26.4 萬人，較上一季末的 21.4 萬人，有所增長。