多空11500點角力 匯率、香港情勢、財報相互牽制

外資昨日終結對台股連 22 買，轉為賣超 62.63 億元，加上周選擇權結算，莊家上沖下洗，大盤仍未能站回 11500 點。今日為第 3 季財報公布最後期限，加上新台幣匯率走勢，以及香港情勢，都將成為多空相互牽制的變數。關鍵密碼仍為 11483、11517 與 11559 點。

多空如持續在 11500 點關卡角力，11483 與 11517 為兩端的灘頭堡，多方如欲站穩 11500 點關卡，必須收上 11517 點，最好能衝過 11559 點，短多攻勢再起，才有機會再度挑戰 11588 與 11600 點。但如 11483 點仍未能站上，還是需提防回測 11448、11413 點。如棄守 11413 點，則進入 11400 點與月線保衛戰。

新台幣匯率昨日貶破 30.5 元，外資熱錢反應也相當迅速，立刻對台股轉為調節。由於本波外資對台股連 22 買，股市匯市都已二頭賺，因此新台幣匯率如未能再升過 30.5 元，需留意外資是否有獲利下車動作。在指數部分，新台幣匯率對於外資動向，以及指數能否再攻的關鍵影響地位。

另外在香港情勢部分，台股走勢昨日也略見受到港股與亞洲股市影響，因此今日盤中亞洲股市表現，以及美股道瓊電子盤走勢，仍是台股大盤與指數的干擾因子。如未能轉強，也將影響多方的反攻力道。

另外今日也是上市櫃第三季財報公布的最後期限，不管成績好壞，醜媳婦總得見公婆。但法人大咖此時關注的焦點，除了第三季財報數字有無「意外」，更在意第四季以及後續展望。而投資人此時，則可追蹤法人動態，留意在財報公布後，內外資法人轉為加持力挺的個股，並利用技術面切入，較有機會抓到下一波的強勢族群。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)

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