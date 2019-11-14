【群益投顧】指標權值股走弱、補漲股強漲， 大盤放量緩跌

一、盤勢分析

周四台股逆周三美股續創高而小幅回弱，研判一定程度與全球領先的網路解決方案供應商思科系統公司 (CiscoSystem，Inc.) 財報不如預期有關。因全球經濟的不確定性持續升高，導致客戶對路由器和交換機的支出轉為保守，思科公布本季營收獲利預測不如市場預期，周三盤後股價一度下挫逾 5%。另外，台幣連 5 貶，周四盤中回貶至 30.5 之上，一定程度影響買盤追價意願。今日大盤開小高後震盪走跌收黑，成交量則放大至 1300 億元之上。

二、盤勢預估

近來盤面有幾個特色，第一是大波段漲多的 (權值) 股票，如台積電、大立光等漲不動，不過 10 月開始，包括鴻海、華碩等波段逆勢走跌的權值股則開始反彈走強。這一結構折射出二大方向，其一是，就操作面而言，相關發展引領資金往波段跌深股移動，被動元件、LED 等族群，10 月以來明顯強勢於大盤。其次，相關權值股的表現，導致大盤漲不太動、也跌不太深，意味著有買盤在守但沒有攻擊的意願，甚至也無法排除有點且戰且走的意味，從今日鴻海集團漲小不漲大 (鴻海跌、子公司大漲)，華碩法說沒太大亮點，股價驟漲便爆量，可略窺一二。不過有別於上述發展，亦屬波段相對偏弱的 DRAM 股，10 月以來仍進一步走弱。7 月日本、南韓爆發貿易戰以來，迄今未見明顯和緩跡象，日本甚至對韓出口商品加大管制力度。而在 10 月日、韓第一輪磋商後，11/19 雙方將進行的第二輪磋商，但市場普遍認為，雙方並沒有讓步的跡象；但反觀 DRAM 市場整體主流晶片價格在 7 月上旬一度飆漲後，8 月以來持續滑落迄今。後續應追蹤觀察市場是否持續對日、韓貿易戰僅以 "題材" 看待。此外，基本面的市場多空看法分歧，更值得玩味。記憶體模組大廠創見(2451)11/8 召開法說會，董事長束崇萬表示，DRAM 與 NANDFlash 跌價循環將結束，明年可望反彈走揚。但有外資認為伺服器為主的大型建設需求尚未全面反彈，明(2020) 年 DRAM 要觸底彈升的動能恐怕相當有限。創見董事會也決議 11/8 起至 109/1/7 買回 3，000 張庫藏股，每股區間 49～97 元，股價也自當 (8) 日向上強漲迄今，但 DRAM 股南科股價卻從當時再轉走跌、華邦電持續破底，而與創見同屬 DRAM 模組廠的威剛，也在今日出現較明顯的回跌走勢。華碩第三季稅後純益 56.33 億，QOQ+235.3%、YOY+68.5%，每股純益 7.6 元，為近 8 季新高，累計前三季稅後純益 95 億元，YOY+34.7%，每股純益 12.8 元，優於市場預期。展望後市，公司預期在貿易戰、CPU 短缺及針對中國地區加速庫存去化、改善當地營運績效等短期因素影響，加上沒有第三季受惠股利及認列原料跌價之回沖等挹注，第四季營收、獲利都將略為走弱，不過對明年釋出樂觀看法，並設下在筆電、電競 PC 及創作者 PC 等業務皆雙位數增長目標。

三、強勢股

電子：

亞太 (3682)、晶電 (2448)、華碩 (2357)、矽力 - KY(6415)

非電子：

潤泰全 (2915)、遠雄 (5522)、中壽 (2823)、亞德客 - KY(1590)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據