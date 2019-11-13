WeWork問題在哪裡？風投：沒人挑戰貪權的創辦者

今年新創獨角獸流年不利。光是 2019 年，WeWork 甚至在上市之前就不行了。而 Uber (UBER-US)、Lyft (LYFT-US)、Slack (WORK-US) 和其他受到熱烈歡迎的新創公司在華爾街 IPO 後不久，股價便大跌。

風險投資公司 Greycroft 名譽主席、蘋果 (AAPL-US) 和 Office Depot (ODP-US) 的早期投資者 Alan Patricof 表示，部分問題是這些公司的創辦人想要握有太多控制權。

許多科技巨頭發行多類股票，並給予高階主管擁有超級投票權的黃金股。這意味著創辦人即使未能擁有多數股票，仍可能擁有對其公司的投票控制權。

Patricof 在 9 月接受《TechCrunch》採訪時表示：「如果想成為上市公司，就該像上市公司一樣做事。」

WeWork 是新創公司崩壞的最新範例。根據研究公司 CB Insights 的數據，該公司幾個月前市值還高達 470 億美元，如今市值已暴跌至 80 億美元。

Patricof 在 10 月對《福斯商業 (Fox Business)》表示，他認為 WeWork 面臨的最大問題是前 CEO Adam Neumann 權力太大，軟銀 (9984-JP) 和董事會成員等投資人並未向他提出挑戰。

WeWork 董事會本該質疑更多問題，但相反地，「他們只是在等待雲端的財富。」

Patricof 指出，他幾年前曾會見 Neumann，並拜訪了 WeWork，但該公司當時並不打算籌集資金。因此，Greycroft 基本上避免了像 WeWork 以及 Uber 和 Lyft 這樣的知名獨角獸的衰敗。

但 Greycroft 的確投資了一家新創公司，該公司在 6 月 IPO 時市場完全沒注意。Greycroft 擁有 TheRealReal (REAL-US) 逾 7% 的股份，該公司是一家精品寄售市場，其 2018 年虧損 7580 萬美元，今年第 1 季虧損 2320 萬美元。

即便如此，RealReal 仍然表現出色，但之後卻受到客戶對商品損壞和仿冒商品舉報的擔憂。TheRealReal 股價較其 IPO 發行價下跌約 7%，比 6 月下旬上市首日交易的最高價低近 40%。