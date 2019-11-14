

◆盤勢分析

1.Fed 主席鮑爾表示只要經濟情況維持在目前的水平，未來聯準會就不可能進行降息，而市場傳出，貿易談判在採購美農產品與其他核心問題上觸礁，美股四大指數漲跌幅介於 - 0.05% 至 0.33%，道瓊指數創歷史新高，指標股 Nike、AMD 漲逾 2%，Apple 股價創高，台積電 ADR 漲 1.4%。

2. 台股在貿易戰多空雜陳，以及亞股普遍修正走勢之下，權值股熄火表現，指數陷入震盪走勢，最終下跌 52.54 點，跌幅 0.45%，收在 11,467.83 點，成交金額為 1,152.92 億元。三大法人合計賣超 55.6 億元，外資賣超 62.63 億元、投信賣超 2.91 億元、自營商買超 9.94 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量平，結構尚未止穩，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,396 點) 附近，壓力為前高 11,668 點附近。

（3）技術指標：KD 向下，9 日 K 值（56）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.05%，收在 143.10 點，相較加權指數抗跌。支撐為季線（141.4 點) 附近，壓力為 144.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（28）低於 50，短線弱勢整理。

5. 觀盤重點：指數月線可視為波段支撐，而個股仍受季報基本面的考驗，波動持續劇烈，整理階段操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

6. 大陸市場獲利貢獻增加，轉投資的和平電力今年售電收入大幅成長，1101 台泥今年前三季稅後淨利 177.19 億元，年增率 11.13％，EPS 3.24 元，創同期歷史新高。市場估，由於第四季是台泥傳統旺季，營運將可再衝高，全年獲利更可超越去年，再創歷史高峰。

7.2317 鴻海昨 (13) 日舉行法說，第三季營運繳出三率三升的佳績，雖然增幅僅在 0.2 至 0.4 個百分點，但卻有谷底浮現的味道，鴻海董事長劉揚偉昨日更重申未來將布局三大產業和三大核心技術進行數位轉型及轉型升級，推升鴻海從富士康 1.0 進階到富士康 3.0，毛利率重現 10％不是夢。

8.2404 漢唐公布第三季財報，第 3 季稅後純益 5.66 億元，EPS 為 2.97 元。儘管單季營收及獲利不如第 2 季優異，但累計今年前三季稅後純益 20.33 億元，年增 44.3%，EPS10.67 元，為同期新高。隨著台積電上修資本支出上看 150 億美元，有望為漢唐營運注入一波成長動能。

9. 類比 IC 大廠 6415 矽力 - KY13 日公告第三季財報，其中代表本業的營業利益達 5.58 億元，順利改寫單季歷史新高。法人指出，矽力 - KY 第三季在消費性及工業類產品出貨暢旺帶動下，第四季可望延續這波力道，繳出淡季不淡的成績單。

