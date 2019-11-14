香港示威升級 「港資外移」詢問度增加

香港社會過去兩天極不平靜，香港民間示威人士發起的「三罷」運動（罷工、罷課、罷市）暴力事件升級，導致本週恆生指數在前三個交易日已下跌約 1100 點，失守 27000 點關卡，且資金外移正蠢蠢欲動中。

(圖片: AFP)

香港示威活動除了香港地鐵不斷受到攻擊外，許多地區均爆發激烈衝突，交通也大受影響，其中香港中文大學更是焦點，為了學生安全考量今 (14) 日香港更全面停課。

外媒指出這次「三罷」的規模並不如 8 月份來得大，但造成香港社會的紛擾是有過之而無不及。暴動事件已影響香港穩定，許多無辜的民眾遭到波及，不論是來自示威者或是香港警方，甚至已有外國旅客遭到池魚之殃，而這絕對將嚴重衝擊香港旅遊及內需市場。

這場示威活動已持續 5 個月，同時在示威活動增溫之下已部分大戶開始將個人財富移至海外。高盛表示，9 月份時約有 40 億美元的資金離開香港。而有消息傳出，香港政府為避免資金外逃加速，準備推出為富人減稅的政策。

目前香港財富管理總資產約 1.5 兆美元，40 億美元的流出似乎並不嚴重。但若香港社運持續下去，且雙方對抗手段又不斷升級之下，一旦未來抗爭活動擴大至仇富，難保不會出現更大規模資金外移潮。

現在已有不少香港私人銀行和家族財富管理單位開始諮詢海外資金配置的作業方式，一些香港客戶指出，他們希望將三分之一的流動性資產移至海外。

瑞銀和瑞士信貸等私人銀行發現，有越來越多的富人希望開設離岸帳戶，其中，新加坡、倫敦和瑞士是首選的地點。

