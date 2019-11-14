停課延長 港股午盤跌幅擴大逾300點

香港示威暴力衝突有越演越烈的趨勢，為控制局勢香港官員昨 (13) 日開會商討因應策略。不過，投資人對於香港政局惡化的憂心仍存，且抗爭活動已讓香港交通運輸連續第四天受到影響，香港教育局今 (14) 日再宣布全港學校繼續停課至週日(17 日)。

而港股持續受到示威活動影響，再加上股王騰訊季報不如預期，使得恆生指數走勢相對疲弱，午盤後更擴大跌勢下挫逾 300 點，創近一個月新低。截至下午 14:59 止，恆生指數暫報 26250.66 點，下跌 320.8 點，跌幅 1.2%。

資料來源: 東方財富網, 恆生指數日線走勢

而伴隨港股的下跌，南下資金也在減緩投資腳步。數據顯示，11 月 12 日，南下資金淨流出港股人民幣 1 億元。而 11 月份以來，南下資金淨流入港股的金額為人民幣 44.2 億元，占全年流入的比重只有 2.4%，顯示出南下資金已經趨於謹慎。

雖然近期 A 股表現也較為弱勢，但在比較下可發現，港股的表現較 A 股更為疲軟。截止 11 月 13 日收盤，恆生指數離 4 月 15 日創下的今年高點 30280 點已經下跌 11.2%，而同期上證綜指和深證成指跌幅分別為 8.89% 和 4.39%，滬深 300 指數的跌幅只有 2.22%。

資料來源: legulegu.com

好消息是，港股近期的走跌，使其長期投資價值慢慢在浮現中。根據最新資料顯示，目前恆生指數的本益比約在 10.5 倍附近，以過去三年來看處於相對低檔，適合長線投資人進行分批布局。

不過投資人仍應考量自身流動性情況、風險忍受程度等，規劃出長期投資金額及分批布局的價位與次數。目前香港社運恐不易在短期內結束，且美中貿易談判造成的紛擾也將不斷左右市場投資氣氛，港股在未來進一步下跌的機會仍在。