鮮活果汁Q3營收、獲利雙創新高 前3季EPS 13.66元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (13) 日公布最新財報，在積極擴充產能及新風味產品帶動下，第 3 季營收及獲利同創新高，稅後純益 1.86 億元，每股純益為 5.5 元，累計前 3 季稅後純益 4.62 億元，年增 20.52%，超過去年全年獲利，每股純益達 13.66 元。

鮮活果汁第 3 季營收 11.08 億元，毛利率 39.56%，創單季新高，季增 0.01 個百分點，年增 1.55 個百分點，稅後純益為 1.86 億元，季增 0.74%，年增 15.09%，每股純益為 5.5 元，

鮮活果汁 2019 年前 3 季營收 28.38 億元，毛利率 38.69%，年增 3.21 個百分點，稅後純益 4.62 億元，年增 20.52%，已超過去年全年獲利，每股純益達 13.66 元。

鮮活果汁 10 月營收已因旺季結束而逐步走淡，營收達 1.92 億元，月減 51.64%，年增 22.31%，累計前 10 月營收為 30.29 億元，年增 7.38%。

鮮活果汁主管指出，公司成立以來保持少量多樣客製化的營運模式，在產品研發優勢下仍維持高品質，近年再採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，持續推升高毛利產品出貨成長。

在外部環境部份，鮮活果汁指出，中國手搖茶飲市場方興未艾，再有中國大陸餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，且中國消費健康意識抬頭，促使鮮活產品在競爭激烈的手搖茶飲市場更突顯差異性與優勢，帶動今年公司營運表現持續攀高。