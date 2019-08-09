鮮活果汁Q2純益創高賺逾半個股本 上半年EPS 8.16元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (9) 日董事會通過財報，在產品組合帶動下，今年營收、毛利率及稅後純益同步創新高，單季賺回超過半個股本，每股純益為 5.47 元，上半年稅後純益 2.76 億元，年增 24.39%，每股純益 8.16 元。

法人指出，第 3 季傳統飲料旺季到來，7 月下旬起，中國市場因氣溫增高，將有助推升營收再創高。

鮮活果汁第 2 季營收為 10.43 億元，創新高，毛利率 39.55%，創新高，季增 3.59 個百分點，年增 3.98 個百分點，稅後純益 1.85 億元，季增 1.03 倍，年增 18.21%，每股純益為 5.47 元。

鮮活果汁上半年營收 17.3 億元，年增 5.85%，稅後純益 2.76 億元，年增 24.39%，每股純益 8.16 元。

鮮活果汁 2019 年第 2 季業績走高，主要在產品組合優化及高毛利產品比重成長帶動，第 2 季產品比重中，果汁、果粒與果粉的占比各約 57%、40% 與 3%，其中果粒產品成長幅度最高。

鮮活果汁主管，新產能擴建方面，下半年起陸續投產，總產能將提升至 9.5 萬噸，中長期營運表現可望穩健成長。

鮮活果汁廣東與天津的自建生產廠，都將在今年 10 月完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，擴產將挹注今年成長動能增加 26.66%，鮮活果汁最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統，也在今年上半年完工啟用，有助經營效率提高。