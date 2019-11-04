鮮活果汁10月營收1.92億元年增2成 季節性下滑走勢趨緩

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收為 1.92 億元，月減 51.64%，受到飲品市場需求進入淡季，導致營收下滑，不過月衰退幅度持續縮減，優於去年 9 月、10 月營收下滑的 54.51% 幅度，主要原因來自於風味糖漿與口感添加物等產品比重持續成長。

鮮活 10 月營收 1.92 億元，月減 51.64%，年增 22.31%，累計前 10 月營收為 30.29 億元，年增 7.38%。

鮮活主管表示，10 月營收較上月減少，是因中國十一黃金周假期，經銷商提前在 9 月啟動備貨，同時時序入秋，飲品需求進入淡季，此是產業淡旺季常態，但風味糖漿、口感添加物等產品，受惠不受季節性影響，比重持續成長，加上與客戶共同研發、獨家供應，帶動 10 月營收較去年成長。

鮮活主管指出，憑藉研發優勢，挾少量多樣客製化產品製造力，加上中國大陸餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，推升穩健成長。

鮮活因應成長逐步擴增產能，目前天津廠與廣東廠都已進駐新廠，短期內將以提高生產良率首要，並持續與客戶研發更多元飲品原料，同時致力開發非果汁類產品，藉由產品組合優化與拉高不受季節性影響產品比重，提升產品毛利率並降低季節性差異的影響。

展望第 4 季，鮮活表示，除在研發生產上持續努力，也將加強與經銷商的緊密合作關係，讓公司品牌力持續滲透中國餐飲市場。