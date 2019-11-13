巨大E-Bike熱銷 Q3毛利率創21季新高 前3季EPS 7.32元

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 第 3 季受惠傳統自行車及電動自行車新車上市， 捷安特歐洲、中國及亞洲其他市場，都有不錯銷售表現，第 3 季營收以 169.81 億元改寫新高，毛利率則以 22.99% 寫 21 季以來新高，累計前 3 季稅後純益 27.46 億元，年增 33.49%，每股純益達 7.32 元。

巨大今 (13) 日公布最新財報，第 3 季營收 169.81 億元改寫新高，毛利率 22.99%，創 21 季以來新高，季增 1.78 個百分點，年增 0.48 個百分點，稅後純益 10.23 億元，季減 1.45%，年增 4.31%，每股純益 2.77 元。

巨大今年前 3 季營收 476.95 億元，毛利率為 21.79%，年增 1.45 個百分點，稅後純益 27.46 億元，年增 33.49%，每股純益達 7.32%。

巨大主管指出，今年前 3 季自有品牌在全球各主要市場的銷售表現，以捷安特歐洲子公司表現最佳，銷貨金額以歐元計算雙位數成長，電動自行車延續今年上半年銷售佳績，前 3 季自有品牌電動自行車銷售金額，較去年同期成長超過 4 成。

巨大美國子公司前 3 季營收以美元計算則是個位數成長，包含高級自行車及電動自行車都有不錯表現；中國內銷也因自行車市場復甦，前 3 季業績以人民幣計算雙位數數成長。

展望未來，巨大指出，將審慎樂觀的態度面對大環境的挑戰。

巨大 10 月營收 55.75 億元，月減 7.27%，年增 8.78%，前 10 月營收為 532.32 億元，年增 5.5%。