玉晶光Q3賺逾一股本 前3季EPS 15.13元 積極擴產中

蘋果新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 第 3 季業績表現亮眼，玉晶光今 (13) 日公布財報，第 3 季單季賺回超過一個股本，每股純益 12.9 元，前 3 季稅後純益達 15.24 億元，每股純益 15.13 元。

大立光前 3 季稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益為 150.37 元。

玉晶光 2019 年第 3 季營收 50.57 億元創新高，毛利率 49.27% 也創新高，季增 8.1 個百分點，年增 11.52 個百分點，稅後純益為 13.01 億元，創新高，季增 4.96 倍，年增 3.77 倍，每股純益為 12.9 元。

玉晶光 2019 年前 3 季營收 82.65 億元，毛利率 45.3%，年增 5.67 個百分點，稅後益達 15.24 億元，年增 2.12 倍，每股純益 15.13 元。

玉晶光主管指出，第 3 季毛利率達 49.27%，受惠生產良率提高，產能達經濟規模帶動。

玉晶光客戶拉貨高峰已過，第 4 季營收預估可能修正，對於明年的市場需求看法仍正向，將加速擴充產能因應客戶需求，擴充的新產能最快明年底開出。

此外，玉晶光處分中科廠房給矽品案，預計第 4 季完成交割入帳，預估可貢獻每股純益約 2.9 元。

玉晶光擬發行 1 萬張現增，現增股以每股 355 元發行，擬募資 35.5 億元，現增案已在 11 月 4 日除權，現增募集資金將部分投入中國廠的產能擴充。

股王大立光第 3 季營收為 184.83 億元，創新高，毛利率 69.11%，季減 0.48 個百分點，年減 2.19 個百分點，單季稅後純益為 85.65 億元，每股純益為 63.85 元，為歷史次高。

大立光累計 2019 年前 3 季營收為 423.88 億元，毛利率 68.15%，年減 0.43 個百分點，稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益為 150.37 元。