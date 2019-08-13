巨大上半年毛利率攻破2成 EPS 4.59元

巨大 (9921-TW) 今 (13) 日公布財報，上半年稅後純益 17.23 億元，年增 6 成，每股純益達 4.59 元，巨大上半年電動自行車出貨明顯提高到 29 萬台，挹注營運表現，也推升毛利率攻破 2 成，達 21.13%，年增 2.01 個百分點。

巨大第 2 季營收 160.2 億元，毛利率 21.21%，季增 0.16 個百分點，年增 0.95 個百分點，稅後純益為 10.39 億元，季增 51.89%，年增 26.97%，單季每股純益為 2.77 元。

巨大累計上半年營收 307.14 億元，毛利率 21.13%，年增 2.01 個百分點，稅後純益為 17.23 億元，年增 60.1%，每股純益 4.59 元。

巨大主管指出，電動自行車今年上半年出貨 29 萬台，占整體營收 28%，其中捷安特歐洲子公司表現最佳，上半年銷貨金額雙位數成長，成長動能來自電動自行車，延續第 1 季銷售佳績，上半年歐洲自有品牌電動自行車銷售金額，較去年同期成長超過 4 成。

美國子公司今年上半年營收成長 1 成，傳統自行車及電動自行車都有不錯表現；中國內銷也因自行車市場逐漸復甦，今年上半年業績也有個位數成長。

巨大指出，集團歷經多年的研發，7 月初正式推出全新超高性能自行車零組件品牌「CADEX」，進軍頂級自行車零組件市場，高端零組件未來可望成為巨大集團另一個成長新動能。

展望 2019 年下半年，巨大預期，電動自行車仍可維持成長，加上新年度車款在全球市場陸續推出後，產品獲經銷商及消費者正面好評，有助營收表現。