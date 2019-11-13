〈群益期貨〉香港問題 比想像中嚴重

網路上流傳香港警察開槍的影片，有些影片是刻意截取片段，有些則是錄下全部過程，不論大家從什麼樣的角度看香港問題，各家媒體及評論報導都是以利己的方式，目的已不單純，陳述內容既不客觀也不理性，因此哪怕香港政府與抗議群眾要求回應彼此需求，但雙方連談判機會都很難創造，事態也就發展得更不受控制。

試著以多方人物的角度設想：如果你是那個開槍的阿 Sir，或是黑衣人，或是另一個蒙面抗議的人，你會怎麼做？更深層的，如果是阿 Sir 或黑衣人的親人及朋友，又會希望那位阿 Sir 當下怎麼作？

如果可以重來，會不會做出不一樣的抉擇？開槍的依然會開槍嗎？該上前對抗公權力不公的黑衣人依舊會上前？

如果阿 Sir 沒開槍，槍被搶走了，受傷的可能是阿 Sir，甚或在爭奪的過程中誤擊，受害的可能是當事人，也可能會是路人，混亂狀況之下誰都無法控制，如果非得怪罪一方，該責怪誰？又或誰應該承擔多一些責任？

不論誰先發動，暴力始終無法終止暴力，局勢也將更走向失控。

問題始終是，手指總是指向外，大家把責任歸咎於別人，僅站在自己的角度說話，尤其是帶有意圖的更是如此，混亂事件的代價，會從金融市場上直接索要。

以史為鑑，2014 年台灣的太陽花學運，又被稱為 318 學運，當時的市場資金用錢投票，出現了「台灣折價」現象，導致台股漲得比別人少，跌得比別人多。

如今香港的反送中事件也出現明顯的「香港折價」，從七月至今台股相對港股強 13%，這就是資金選邊站帶來的折溢價效果，而且，故事還沒有落幕。

香港事件和中美貿易談判看似二個不同的議題，但在 10 月 10 日中美華盛頓會談雙方有意簽署協議時，香港抗爭暫時緩和，港股大漲，看似無關，卻讓人無法不將兩者作聯想。

如今中美簽署協議的時間說不定會拖到 12 月中旬，美國此時又將軍艦開到台灣海峽附近，摻這一腳絕對不是無心的，擺明著要以政治手段來脅迫經濟。

中美雙方的政經角力從利己面出發，想藉由打破對方的碗來達到自身的目的，若想要修復手上捧著的飯碗，恐怕先得將檯面上的戲唱完再說。

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