台灣期貨去年成交量全球排名17 夜盤交易比重達46%

金管會主委顧立雄今 (12) 日表示，臺灣期貨市場發展日漸成熟，各項新商品持續推出，涵蓋國內外股價指數、匯率、商品等多樣類別，加上期貨市場夜盤交易制度推出，去年交易量首次突破 3 億口創歷史新高，在全球名列第 17 名。其中，今年以來，夜盤交易火熱，受到美中貿易衝突影響，夜盤交易比重一度高達 46%，也是台灣期貨交易量火熱的功臣。

顧立雄表示，金管會為持續推動資本市場與國際接軌，並擴大金融創新，在法規制度面，為促進國內制度與國際接軌，並健全期貨市場發展，金管會推動完成期貨交易法修正案，已於今年 1 月公布，修正重點包括:(1) 將交換契約、其他類型契約及契約組合等期貨交易型態，納入期貨交易法規範，以因應金融創新與金融商品多元化發展的趨勢；(2) 增訂店頭衍生性商品採集中結算的法源，以建立店頭衍生性商品集中結算制度；(3) 適度提高罰鍰上限額度，以強化對期貨市場的監理。

顧立雄指出，在商品創新面，今年 10 月 1 日期交所上市美國那斯達克 100 股價指數期貨及櫃買富櫃 200 指數期貨，不僅可滿足國人多樣化金融商品的交易需求，亦可作為相關權證、ETF 或 ETN 發行之避險管道。

另為因應全球永續發展投資趨勢，期交所規劃於明年推動臺灣永續指數期貨上市，將可進一步帶動法人機構重視責任投資，為臺灣資本市場帶來正向循環。

顧立雄表示，在交易制度面，2017 年 5 月推出夜盤交易，涵蓋歐美股市交易時段，推出後交易持續成長，夜盤占日盤的比重已從 2017 年的 5.15%，到今年 8 月上升達 30%，最近幾個月來，受到美中貿易衝突影響，市場波動增加，更推升夜盤交易需求，比重曾一度高達 46%，顯見國人對夜盤交易的需求日增。

另外，期貨市場已分階段完成期貨市場動態價格穩定機制，防範市場價格異常波動，以落實對交易人權益的保護。