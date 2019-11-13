日企哈台近2年投資近千億 台股新勢力崛起

去年三井及伊藤忠集團積極加碼台灣，創下近年來日商來台投資新高紀錄，今年 JR 東日本集團也宣布擴大投資台灣，除咖啡館及旅行社外，也將跨足五星級飯店。《財訊》報導指出，日本加碼投資台灣邁入新紀元，產業範圍愈來愈多元，日資概念也在台股成為一股新崛起的勢力。

今年 11 月 6 日，在日本擁有 49 家飯店的 JR 東日本飯店集團與國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽簽約，將租下台北市南京東路、原六福皇宮威斯汀飯店的舊址，引進旗下 Hotel Metropolitan 品牌，並斥資 6 億元打造一家新五星級飯店—JR 東日本大飯店台北，這也是該集團在海外投資的第一家飯店。

就在 JR 東日本集團正式進軍台灣的前不久，去年 2 月，日商伊藤忠集團也獲得投審會核准，以 6.65 億美元（新台幣 196 億元）買下頂新集團持有台北 101 大樓的 37.17% 股權，並在去年 9 月董監改選後，取得 13 席董事中的 5 席，成為 101 大樓單一最大法人股東。

根據《財訊》報導，在日商大舉進軍台灣下，去年投資額達 15.2 億美元（共 524 件），創下歷史新高；今年前 3 季累計達 11.2 億美元，已超越 2017 年全年的金額 6.4 億美元，顯示日商加碼投資台灣成為趨勢潮流。

從去年日商來台投資的產業別來看，批發零售業達 132 件，排名第 1 ，住宿及餐飲業共 38 件，排名第 2，至於專業、科學及技術服務業共 30 件，排名第 3，顯示日商來台投資已從傳統製造業跨足到更多元領域。

(圖表：財訊提供)

由於美中貿易戰已改變國際產業的分工生態，使得台灣的半導體產業更居關鍵地位，今年經濟部除計畫吸引 7000 億元台商資金外，也祭出策略吸引日商半導體重要產業鏈來台投資，希望爭取這些日商來台增設研發中心；另外，經濟部已將僑外來台投資聚焦在 5+2 產業創新與重點發展產業，因此，未來邀請日商來台投資應該也會以這些產業為優先。

《財訊》報導指出，從政策風向、近期日商陸續拿下多家上市櫃公司多數股權及經營權來看，未來日資概念股在台股扮演的角色將會逐漸吃重，因此，投資人或許可更加關注此發展趨勢。