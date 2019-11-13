國光生Q3純益逾1億元 EPS 0.31元 掛牌後首度單季轉盈

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今 (13) 日公布第 3 季財報，受惠布局歐美市場有成，稅後純益 1.1 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.31 元，為掛牌以來首度單季轉盈，累計前 3 季每股虧損 0.88 元。

國光生第 3 季營收 5.06 億元，季增 3.81 倍，年增 60.6%；毛利率 40.82%，較上季轉為正數、年增 11.1 個百分點；營利率 20.05%，較上季、去年同期轉盈；稅後純益 1.1 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.31 元。

國光生累計前 3 季營收 6.72 億元，年增 61.7%；毛利率 8.52%，較去年同期轉盈；營利率 - 41.31%，虧損較去年同期收斂；稅後虧損 2.58 億元，虧損較去年同期小幅收斂，每股虧損 0.88 元。

國光生表示，受惠美系客戶訂單出貨完畢、重組蛋白四價流感疫苗等在歐美市場上市，均推升第 3 季營運表現。

展望後市，法人表示，本季營運動能將來自國內公費流感疫苗，由於施打日期較往年晚一個月，預計年底前出貨 410 萬劑，疫苗量大、單價高，第 4 季營運可望優於第 3 季。

此外，國光生轉投資公司安特羅生技 (6564-TW)，研發腸病毒 71 型疫苗，預計明年第 2 季申請藥證，國光生生產的四價流感疫苗，明年可望在泰國上市銷售，均可望帶動明年營運成長力道。

國光生 10 月營收 1.63 億元，月減 39.19%、年減 34.18%；累計前 10 月營收 8.35 億元，年增 25.83%。