健身機、工具機雙引擎發威 力山明年營收將連4年雙位數成長

力山 (1515-TW) 今 (13) 日召開法說會，力山表示，明年健身機營收將維持雙位數成長，工具機業務也受惠貿易戰轉單挹注，雙引擎將持續成長，加上新品陸續推出，看好明年營收續揚；法人估，力山明年全年營收將維持雙位數成長，將是連續第 4 年營收雙位數成長。

力山今年以來受惠產能提升，加上工具機、健身機兩大事業客戶需求同步成長，營收規模持續擴增，前 10 月營收年增 55%，獲利方面，今年前 3 季受惠業外處分收益挹注，每股純益 6 元，單就本業獲利來看，每股純益達 2.07 元，大幅優於去年同期的 0.84 元。

雖然力山今年工具機、健身機動能強勁，但健身機業務受大客戶家用型市場需求增溫，市場爆發性成長，推升營收顯著攀揚，成長優於工具機，使今年前 3 季營收占比由去年的 61% 提升至 69%，工具機占比則相對減少，由去年 35% 縮減至 28%。

展望明年，董事長王坤復表示，從健身機客戶對明年的訂單預估量來看，健身機業務營收將續維持雙位數成長，工具機受惠美中貿易戰，已接獲國際大廠年訂單規模達數千萬元的轉單，將推升未來工具機營收向上，雙引擎驅動下，明年營運將持續成長。

力山也指出，明年上半年除現有與新客戶外，電動工具機產品也有許多新品將推出，除貢獻營收外，毛利率也將因此明顯成長。

力山今年第 3 季稅後純益 1.72 億元，季增 92.95%，年增 1.03 倍，每股純益 0.95 元。前 3 季稅後純益 10.89 億元，年增 6.12 倍，每股純益 6 元。