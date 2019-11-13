多空搶控盤權 今朝看鴻海！周選結算莊家別攪局

新台幣匯率續升，外資熱錢對台股不離不棄，持續加碼，讓加權指數站回 11500 點關卡。多空搶短線控盤權，近日將白熱化，而今天盤後的鴻海法說會，將是重頭戲。外資已連買 22 個交易日的鴻海，將是大盤短多能否再度發動攻勢的重要關鍵。關鍵點位為 11483、11517 與 11559 點。

台股短線多空強弱分界為 11500 點整數關卡，而 11517 點如能站穩，多頭才有機會重新整軍後再攻。如能突破 11559 點，則短多攻勢再起，將有機會再度挑戰 11588 與 11600 點。的而 11500 下方最重要的關鍵位置為 11483 點，不宜再失守，否則恐續往 11448、11413 回測。11413 也是 11400 點關前最重要的防線。

第三季財報公布進入倒數計時，財報與法說會仍將是近 2 日搶占財經新聞版面的焦點。今日盤後的鴻海法說會與財報，更是攸關台股是否能再度發動攻勢。本波台股由於新台幣匯率衝破 30.5 元關卡，熱錢持續湧入，熱錢外溢效應，讓外資鎖定權值股中基期最低的鴻海，連買 22 個交易日。鴻海也是台股重要人氣指標，一般投資人也相當偏愛。總之，投資人別忘了「聽其言、觀其行」，外資如持續看好鴻海，得持續加碼買進才行。千萬不宜隨利多見報，出現爆量收黑。

除了鴻海之外，PCB 族群仍是熱門人氣族群，另外今日還有發布購併訊息之後，恢復交易的國巨，是否牽動被動元件族群走勢? 也值得關注。短線上在財報公布高峰期，投資人得留意法人對個股的操作，以及法人的換股調節動作，盯緊法人新布局與加碼個股，趁勢搭第 4 季作帳行情順風車。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)