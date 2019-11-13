日經：港府憂心資本外流 有意向富豪提供減稅

根據《日經新聞》報導，鑒於香港反政府活動日益加劇，拖累香港經濟成長，香港政府憂心抗爭活動會引發大規模的資本外逃，有意推出對富人的減稅措施。

據了解，目前港府已向私人銀行和家族理財機構提供一系列減稅等優惠，甚至要以減稅來加強香港 1.5 兆美元的財務管理產業。

香港反政府行動已長達 5 月，警民動亂導致香港街頭宛如戰場，許多富豪們為了應急，選擇將資產存在海外帳戶。日經便指出，近幾個月來，香港的家族辦公室或私人銀行，對開設海外帳戶的興趣明顯提高，高盛更預計，今年 9 月香港外流資本多達 40 億美元。

香港抗爭活動日益加劇，街頭宛如戰場 (圖片: AFP)

日經報導，港府擔憂國內資本外流至附近的新加坡金融中心，將與香港金融監管機構在未來 3 個月內制定相關優惠措施，最新消息指出，港府有意對富人稅收減免以留住資本。

隨著香港抗爭活動擴大，當地商業活動也降低，房地產地價暴跌，日經新聞表示，近期香港私人銀行和家族財務管理的諮詢也增加，一些客戶便表示，他們希望將三分之一的流動資產存於海外。

香港財經事務及庫務局拒絕對此消息做出回應，據悉私人銀行和私人財富管理業務的管理資產為 7.6 兆港元 (約合 9740 億美元)。

瑞銀 (UBS) 和瑞士信貸 (Credit Suisse) 等私人銀行也發現，有越來越多的富豪客戶希望開設離岸帳戶，其中新加坡、倫敦和蘇黎世是首選的海外地點。