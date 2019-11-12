網家獲利面轉強 連3季賺錢 前3季每股純益1.1元

台灣最大電商集團 PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (12) 日公布第 3 季財報，單季稅後純益 0.56 億元，較去年同期轉盈，連 3 季獲利，每股純益 0.48 元；累計前 3 季稅後純益 1.29 億元，優於去年同期大虧 9.84 億元，每股純益 1.1 元，獲利表現漸入佳境。

網家董事長詹宏志表示，為加速建構完整 P 幣點數生態圈，網家今年陸續將旗下 PChome24h 購物、商店街市集、露天拍賣三大電商平台及 PChome 旅遊，先後導入 Pi 拍錢包和 P 幣應用，未來將持續以 P 幣為發展核心，整合內部各項資源，並打通各個服務間會員帳號，發揮集團事業體綜效。

網家第 3 季首度邀請藝人張鈞甯擔任網家代言人，有效推動女力消費，女性消費者占比達 60%，而首創的七夕、父親和中元節三節合一「心禮節」檔期，因結合社群媒體曝光擴大新用戶觸及率，推升 18 至 24 歲消費者占比衝上最高，消費族群趨向年輕化。

另一方面，PChome24h 購物是台灣電商唯一全系列 Apple 授權經銷商，第 3 季開賣全新 iPhone11 系列新機，現貨首賣銷售半小時，業績突破億元，刷新去年同期銷售成績。

而網家子公司露天拍賣 7 月導入日本樂天市場商品，美國 eBay 與日本 Rakuten 海外總物件數已達 7000 萬件，也一口氣擴大 P 幣跨境應用。

PChome 商店街 / 個人賣場則是自 7 月起推連續 3 個月成交手續費僅需 1% 的優惠，吸引新賣家成長近 40%，平均訂單金額年增 2.6 倍。

至於 Pi 錢包，實體合作通路數再創新高，全台已累計超過 18 萬店點，應用場景囊括虛擬、食品業、飲料店、速食店及百貨業。

進入第 4 季零售旺季，網家啟動 One PChome 生態系，結合集團各事業建構 P 幣生態圈，並積極拓展線上線下合作通路，樂觀看營收和獲利成長。