台股盤後—電子雙雄領軍強彈 量縮漲93點 站回11500點

台股今 (12) 日一掃昨日重挫陰霾，由電子雙雄台積電與鴻海領軍反彈，台化、南亞等傳產權值股助攻撐盤，在前 10 月獲利表現亮眼下，國泰金與富邦金等金融權值股也強勁表態，指數開高走高，終場大漲 93.09 點，收在 11520.37 點，成功站回 11500 點與十日線，惟成交量縮至 1181.8 億元。

台股今日上市股中，僅鋼鐵、電纜、玻璃、網通、造紙、光電、百貨、橡膠指數收黑，其餘均收紅，其中又以其他電子族群表現最強勢、漲幅逾 2.7%，表現最弱勢的是橡膠族群、跌幅近 3.5%。

櫃買市場今日同樣開高走高，終場上漲 1.06 點，以 143.03 點作收，成交量約 268.8 億元。上櫃指數部分，僅鋼鐵、電通、觀光指數收黑，其餘均收紅，其中以遊戲指數表現最強勢、漲幅達 1.24%，表現最弱勢的為觀光指數、跌幅 0.23%。

電子三雄方面，台積電中止連 3 日走弱態勢，股價開高走高，終場上漲 1.33%，收在今日最高點 305 元，站回十日線；鴻海為三雄中表現最強勢，終場上漲 3.53%，同樣收在今日最高點 91 元，站回五日線，及昨日失守的 90 元整數關卡；股王大立光以紅盤開出後不久，隨即翻黑，一路處於盤下，連 2 日走跌，終場下跌 1.41%，收在 4540 元，跌破十日線。

IC 設計族群表現強勢，金麗科、九暘亮燈漲停，世紀漲幅達 8%，義隆大漲 5%，矽創漲逾 4%，合邦、沛亨、聯詠、尼克森、原相、敦泰、系微漲幅均超過 3%。

印刷電路族群表現同樣強勁，華通、欣興漲逾 6%，建榮、台光電漲幅逾 5%，楠梓電上漲逾 4%，金像電、燿華、育富、聯茂漲幅均超過 2%。

受惠台灣首座商業規模離岸風場海洋風電正式啟動，風電族群成盤面焦點，世紀鋼、春雨漲幅逾 2%，上緯投控、大亞、華城、台達電、亞力表現也不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，外資雖持續賣超，但亞股表現並未非常強勢，使台股漲勢受壓抑，加上新台幣升值幅度開始縮減，甚至出現回貶趨勢，在資金流並未持續流入下，指數今日雖反彈，但量能明顯縮減。

蔡明翰認為，短線台股要強勢反彈，機率相當低，但新台幣還未大幅轉貶，下檔仍有支撐存在，估短線指數將維持高檔區間震盪整理，後續仍須留意新台幣走勢，若新台幣出現貶值，指數才有較大回檔空間。