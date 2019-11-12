【日盛投顧】指數回10日均線之上

【日盛投顧】指數回 10 日均線之上

◆盤勢分析

1. 台股在經濟數據止穩，以及整體上市櫃 10 月營收亮眼加持下，揮別前一個交易日的大跌，電子股重啟漲勢，帶動指數最終上漲 93.09 點，漲幅 0.81%，收在 11,520.37 點，成交金額為 1,187.44 億元。三大法人合計買超 49.09 億元，外資買超 46.87 億元、投信賣超 1.04 億元、自營商買超 3.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，不利於盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為月線 (約 11,381 點) 附近，壓力為前高 11,668 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，9 日 K 值（64）高於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 143.03 點，同步加權指數上揚。支撐為季線（141.3 點) 附近，壓力為 144.5 點附近，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（30）低於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：指數月線可視為波段支撐，而個股仍受季報基本面的考驗，波動持續劇烈，整理階段操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

PCB、半導體、運動休閒、設備廠、蘋概、伺服器等族群走強

1.PCB：5G 商機持續延燒，以及蘋果手機、穿戴裝置等加持下，族群仍是輪漲表現，相關個股如 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2383 台光電、8155 博智、3037 欣興、8046 南電、2313 華通、2367 燿華等營運有望受惠。

2. 半導體：歷經修正後，呈現反彈，仍是盤面焦點，IC 設計領航股包括 3034 聯詠、2458 義隆電、6679 鈺太、3661 世芯 - KY、6415 矽力 - KY、3227 原相、6138 茂達，IC 封測 2449 京元電、8150 南茂、6510 精測、6683 雍智科技等營運有機會持續增添動能。

3. 運動休閒：2020 東京奧運推升需求，紡織股王 1476 儒鴻 3Q 季報攀峰，股價上攻，帶動相關運動休閒個股如 1464 得力、9802 鈺齊 - KY、9904 寶成、9914 美利達、8924 大田、8928 鉅明等股價走漲。

4. 設備廠：台系設備廠，如 3413 京鼎屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商 3680 家登、設備商 6667 信紘科、6196 帆宣與 2464 盟立、3131 弘塑、無塵室工程 2404 漢唐等，營運都將同步受惠先前 2330 台積電釋出上調資本支出的商機。