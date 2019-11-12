台股盤中－電子領軍重啟漲勢 市場仍觀望成交量縮至1200億元

台股揮別昨 (11) 日重挫陰霾，今 (12) 日反彈走高，由電子零組件族群、半導體、PCB 等領軍重啟漲勢，惟受到內資賣超調節，今日買盤觀望氛圍濃，估成交量約 1200 億元。

台股昨日雖有外資與官股續買，但不敵大戶調節持股與內資多殺多賣壓襲擊，單日重挫 152 點作收，今天雖有美股收黑利空因素干擾，但買盤持續敲進下今日盤勢逆勢走揚，指數可望進一步挑戰收復 11500 點關卡。

今天盤勢亮點聚焦電子族群，包括電子零組件、半導體等類股，包括京元電、嘉彰等在短線多單敲進下股價上攻，IC 封測族群京元電成交量衝上 2.2 萬張，引領股價轉強，盤中漲逾 5%，股價創波段新高。

印刷電路板族群也是今日盤中亮點，包括華通、欣興、臻鼎 - KY 與友詮股價同步走揚反彈，其中友詮受惠單月營收創高，帶動股價突破週、月線，開盤後旋即攻上漲停。

華通 10 月營收同樣繳出亮眼成績，吸引外資、投信連袂買進，在主力買超帶動下，成交量達 5.5 萬張，盤中股價大漲逾 4%，帶動股價持續在月線上走揚，盤中暫收 49.1 元。

鴻家軍集團的臻鼎 - KY 公布 10 月營收創高，盤中吸引多單搶進帶動盤中股價大漲 5%。

法人表示，外資連續 21 個交易日買超台股，但仍不敵內資大戶賣壓，台股盤勢仍處修正拉回壓力，但由於新台幣尚未貶破 30.5 ，後續可觀察外資動向，一旦失守 30.5 元，慎防外資反手轉賣，盤勢變天。