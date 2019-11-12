分拆大型科技企業呼聲震天價響 但這支股票完全不受影響

投資大型科技股往往是場賭博。美國民主黨總統參選人參議員 Elizabeth Warren 希望分拆矽谷巨頭。但是，有一檔科技股可能不受這種威脅的影響。

Netflix (NFLX-US) 可能是唯一一檔 FAANG 集團不受 Warren 分拆計劃約束的公司。

FAANG 包括：臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。Netflix 的某些劣勢，例如激烈的串流媒體競爭，事實上在涉及政治和監管時可能反而有利。

研究公司 Forrester 首席分析師 Jim Nail 表示：「到目前為止，Netflix 還沒有遇到其他任何 FAANG 股票所引發的爭議。」「它們不播廣告，也沒有像其他公司那樣使用消費者數據。」

Netflix 也可能不會被指控壟斷市場，因為隨著 Apple TV+、Disney+ 和 NBCUniversal 的 Peacock 陸續推出，串流媒體競爭越來越激烈。

Elizabeth Warren 在 3 月的一篇貼文中提議分拆谷歌、臉書和亞馬遜。不久之後，在接受《The Verge》採訪時說，她認為蘋果也應該分拆。她認為蘋果不該同時經營 App Store 又在其上出售自有的 app。

基於 Warren 分拆大型科技股的計劃，BMO Capital Markets 分析師 Daniel Salmon 將 Netflix 置於電商巨頭亞馬遜之上，評為最佳科技股。

他在給客戶的報告中寫道：「我們將繼續觀察所謂分拆行動的法律途徑為何，但從短期來看，我們認為將 Netflix 列為首選，將亞馬遜列為次佳是合適的。」

他寫道：「我們不太相信這個問題會成為憂慮重點，但它的確越來越讓亞馬遜的基本命題蒙上陰影。」「另一方面，Netflix 幾乎沒有監管風險。」

Warren 不是唯一一位聲稱重擊大型科技股的人。對大型科技企業的批評來自左派、右派和中間派。美國政府鎖定科技企業的罪行從侵犯用戶隱私到壟斷行為等。

華盛頓的決策者越來越關注與亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌有關的反競爭行為。美國司法部在 7 月對美國最大的科技企業發起了正式的反托拉斯審查。儘管這些企業沒有被司法部點名，但該機構表示將調查那些在相關領域占主導地位的企業。

但是，分拆一家大企業是個複雜的過程。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 前競爭局政策主任、反托拉斯律師 David Balto 表示，即使依關注此問題的進步主義者最激進的眼光，反托拉斯法也不會因為公司規模太大而須分拆。

他說：「如果依反托拉斯法真的查出證據確鑿的反競爭行為，並且如果沒有真正可以解決競爭問題的剝奪權利方法，那麼就能分拆企業。」「那是個與我們如今相去甚遠的世界。我只是沒有看到任足以分拆任何一家企業的依據。」

Forrester 分析師 Jim Nail 說，目前，這些擔憂不適用於 Netflix。

他說，「到目前為止，Netflix 似乎對消費者都是有利的。它們以非常低的價格取得很多內容。而且，很多 Netflix 的內容可能不會在傳統的電影和電視製片室系統中製作。因此它為消費者創造了更多選擇，立法者和監管者傾向於認為為消費者提供更多選擇是一件好事。」

他強調，「我看不出 Netflix 最終成為箭靶的任何理由。」