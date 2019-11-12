中東推Murban原油期貨契約 分析師：難與Brent、WTI抗衡

阿布達比國家石油公司 (Adnoc) 和全球 9 大能源交易商已與 ICE 合作，建立了全球第一個 Murban 原油期貨契約。

中東石油產量為全球 1/5，但其原油銷售基準卻是以標普旗下價格報告機構普氏 (Platte) 每日編制的迪拜原油價格評估，從未有可與 Brent 原油或 WTI 原油競爭的基準價格，如今情況可能開始改變。

ICE 期貨阿布達比 (IFAD) 和 ICEMurban 期貨表定 2020 年初推出，但須先獲監管單位批准，兩者將成為素來為輕質原油基準的 WTI 和 Brent 原油價格基準之競爭對手。

Adnoc 公司的 Murban 原油產量約 170 萬桶 / 日，與該公司合作此新原油期貨契約的企業包括能源巨擘英國石油 (BP-US)、殼牌、Total、PetroChina 和 Vitol。

Murban 原油屬輕質原油等級，大部分自阿曼灣富查伊拉港 (Fujairah) 港出口，目前阿布達比的每日總產量大約 300 萬桶。

Adnoc 集團執行長和 UAE 國務大臣 Sultan Ahmed Al Jaber 週一發表聯合聲明，稱「阿布達比進行一項新的獨立交易，不僅有利 UAE，也將使全球實物和金融石油交易商同樣受益。」

IFAD 也將與 DME 運作的迪拜 / 阿曼基準競爭。

此發展可能會讓該地區石油價格變動，雖然多數中東石油產商使用期貨市場利率作為石油定價基準，但 Adnoc 素來追溯定價。

PVM Oil Associates 的石油分析師 Stephen Brennock 週一表示，Murban 原油期貨化對買家來說是好事，因為這能讓他們預先知道自己要支付的價格。

「這與目前的追溯定價機制形成鮮明對比，且買家在未來期貨市場上可能受益於更多的避險機會。」

Vitol 執行長 Russell Hardy 對此看法相同，指出許多亞洲煉油廠已將 Murban 作為參考原油，且其新基準推出後可加速避險，並讓金融市場強勁發展，有利生產商、消費者和交易商。

但 Brennock 認為，若 Murban 期貨契約要成為全球原油基準，恐怕要「面臨爬坡般辛苦」，因為先前該地區推出的原油基礎最終仍是失敗，其中最著名是 DME 阿曼期貨契約，因為該期貨契約一直無法向投資者展示與 Brent 和 WTI 期貨競爭所需的大量流動性，且自成立以來交易量一直下降。

「我不認為市場對其他全球能源基準還有胃口，因此目前 Brent 和 WTI 原油期貨雙頭龍的情形仍會持續是原油期貨交易領域的主宰。」