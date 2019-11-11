看好油市後市！必和必拓擬提高原油產量

外電報導，儘管先前市場曾預期石油需求恐將在 2030 年代中期觸頂，但礦業巨頭必和必拓 (BHP) 仍在週一 (11 日) 表示，將計畫提振原油的產量，並預期在 2020 年後實現強勁的回報和現金流。

必和必拓石油業務負責人表示，在墨西哥灣、澳洲、千里達和托巴哥的高潛力項目的支持下，公司預期在 2020 年及以後實現強勁的回報和現金流。

必和必拓石油業務總裁 Geraldine Slattery 在簡報中表示，原油在 2018 和 2019 財年佔必和必拓基本營收約 16%，直至 2030 年，該部門的年均產量成長幅度有望達到 3%，並且利潤率有望在未來十年達到 60% 以上。「在一個脫碳的世界中，海洋下的深水原油和天然氣可以在未來數十年內提供有競爭力的回報。」Slattery 說道。

必和必拓表示，即使在電動車迅速普及的世界，石油的擴張也很有意義，卡車、石化產品和化肥對石油的需求將持續增長，直到本世紀下半葉。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 在週一的一份報告中指出，儘管石油需求可能 2030 年代中期觸頂，但必和必拓的三個海上項目有望在未來三年內大幅提高產量。

RBC 表示，必和必拓持續將業務發展多元化，該公司豐富的鐵礦石豐富以及多元化的採礦業將脫穎而出，相對於部分同業將更為吸引人。

對於電動車興起，必和必拓在先前也曾表示計劃於明年第二季開始投產硫酸鎳 (NiSO4)，一種價值更高，純度更高的產品，以進軍電動車市場，期望成為最大電動車電池原料供應商。

必和必拓旗下西部鎳業 (Nickel West) 資產總裁 Eduard Haegel 表示：「我們對所有電動車電池原料，鎳、鈷、鋰進行了研究和審視。我們認為從中長期來看，鎳的利潤率將會很大，這是一種具吸引力的商品。」

該公司預計將年產 100,000 公噸的硫酸鎳，相當於 22,000 公噸的鎳，將增加約 11% 的市占率。Haegel 表示，公司將致力於滿足市場需求，並將靈活應對「一個非常新的，非常年輕的市場」。