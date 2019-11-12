智利政府願意草擬憲法 披索跌至歷史新低 

為平息智利長達三週的大規模抗議活動，智利總統皮涅拉 (Sebastian Pinera) 週一 (11 日) 宣布將起草新憲法，以此回應抗爭者的訴求，徹底改革前獨裁者 Augusto Pinochet 任職期間制定的憲法，週一披索跌至 2002 年來最低點。

智利披索跌至歷史新低 (圖片: 彭博社)

根據彭博彙編的數據，週一 (11 日) 披索下跌 1.7%，美元對智利來到 760.43 美元，創歷史新高。先前高點是 17 年前的 2002 年 10 月的 759.75 美元。

智利內政部長 Gonzalo Blumel 週日在執政黨會議後宣布，新憲法將由「一次代表大會」的制憲機構起草，然後經由公投通過予以批准，並補充道，未來幾天將給出更詳細的提案。

美元對披索匯率 (圖片: FXstreet)

金融機構 Euroamerica 分析師 Felipe Alarcon 指出，草擬新憲法改變了市場風向，使投資人相當緊張，拉丁美洲匯市一時風雲變色。

回應抗議訴求 智利政府讓步

據了解，智利在獨裁時期制定的憲法，未能確切保障國家提供教育與醫療保健的義務，當前智利憲法將退休金及大部分醫療保健和教育私有化，是智利人民走上街頭的主要原因，根據智利當地民民調顯示，有 78% 的人贊成修法。

願意草擬新憲法，是智利政府自抗爭暴動以來首次做出的最大讓步。

這場智利因經濟不公而引發的社會動亂，已歷時三週，造成 20 人喪生，數千受傷，也是智利政府自 1990 年恢復民主以來，最嚴重的大型抗爭活動。

這是智利政府恢復民主以來最嚴重的大型抗爭活動 (圖片: AFP)

今年的 10 月 25 日，智利首都聖地亞哥爆發了估計有 100 萬人參加的街頭示威抗議行動。伴隨抗議而來的混亂充斥國內，搶劫和縱火襲擊頻傳，甚至導致智利決定取消舉辦 APCE 峰會及聯合國氣候變化會議這兩項重大國際活動。

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