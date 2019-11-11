〈雙11捎捷報〉富邦媒開跑10分鐘業績破億元 熱銷10大夯品iphone居冠

富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (11) 日進行年度盛事雙 11 購物節傳捷報，開跑不到 10 分鐘業績即破億元，momo 統計，雙 11 開跑後 1 小時，累計網站湧入人數高達 80 萬人，為平日的 3 倍，業績更較平日成長 20 倍。

富邦媒統計，至上午 9 時即時在線人數較平日成長 3 倍；訂單數也較平日成長 7 倍，推升業績較平日同時段成長 20 倍，熱銷十大商品包括 iPhone 11 Pro Max、dyson 手持無線吸塵器、Lenovo 電競筆電、SAMSUNG Galaxy Note 10+、倍潔雅衛生紙、滿意寶寶紙尿褲、Ariel 3D 洗衣膠囊、3M 細滑牙線棒、嬌生純水柔濕巾和摩洛哥果油。

富邦媒看好，買氣越晚越旺， momo 雙 11 晚會將在 momo 電視購物 2 台、momo 購物相關 APP 和網路平台播出，全檔期業績衝高可期。

除台灣雙 11 買氣高度熱絡，掀起全球雙 11 風潮的淘寶天貓也創紀錄，據其統計，11 月 11 日零點剛過 1 分 36 秒，天貓雙 11 成交總額突破人民幣 100 億元，比去年快了 29 秒，再次刷新天貓雙 11 的紀錄，達到每秒 54.4 萬筆，是 2009 年第一次天貓雙 11 的 1360 倍。

阿里巴巴指出，66 個最大的家電和手機品牌的官方旗艦店共推出破百億元的補貼活動，估計可為消費者節省逾 500 億元，看好今年參與天貓雙 11 的用戶人數將增加 1 億人，顯示電商市場的強勁成長力道。